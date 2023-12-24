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Giriş Tarihi: 24.12.2023

Sabah Spor’un iki usta kalemi, F.Bahçe-G.Saray derbisini 6 soruda masaya yatırdı

Sabah Spor’un iki usta kalemi, F.Bahçe-G.Saray derbisini 6 soruda masaya yatırdı
SORULAR

1- Süper Lig yarışında zirvede yalnız kalan 43 puanlı Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, Kadıköy'deki buluşması puan durumunda değişikliğe neden olur mu? Yoksa beraberlikle heyecan aynı tempoda devam mı eder?

2- Fenerbahçe, forma giymediği 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildiği Fred'den yoksun. Galatasaray'da göğüs kası kopan Oliveira ameliyat oldu, Davinson Sanchez'in oynaması zor görünüyor. Eksiklikleri ne kadar hissedilir. Mevki mevki bakınca kimi ön planda görüyorsunuz?

3- Dzeko sakatlığı nedeniyle geçen hafta dinlendirildi. İcardi ise yaşadığı sakatlığa rağmen iğneyle de olsa hep sahadaydı. İki oyuncu krallık yarışında da 12'şer golle mücadele halinde. Derbinin yıldızı hangisi olur?

4- İsmail Kartal ile Okan Buruk bu sezon iki kulvarda birden mücadele etmelerine rağmen başarılı bir performans ortaya koydu. Maça etkilerini nasıl olur? Gidişatı değişiklikleriyle etkileyebilirler mi?

5- Maç Kadıköy'de ama 3 yıl aradan sonra Galatasaray taraftarı da tribünde olacak. Oyuna ya da skora etkisi olur mu?

6- Karşılaşmaya Arda Kardeşler atandı. Son dönemde yaşanan gergin ortamda bu ismi nasıl değerlendirirsiniz?





GÜRCAN BİLGİÇ

SIRALAMA DEĞİŞMEZ

1- FENERBAHÇE DAHA FORMDA
Derbi anayasasındaki birinci madde; "kaybetmeyeceksin"dir. İçerde-dışarda fark etmez… İki takım da tecrübeli ve tedbirlerini alacaktır. Dolayısıyla beraberlik öne çıkan sonuç olacak. Yani; sıralamanın değişmesi zor, Fenerbahçe lider kalır. Kazanmaya elbette ev sahibi daha yakın. Çünkü daha formda, daha etkili bir ön tarafı var ve maç Kadıköy'de… Yani; sıralama değişmez, bu kez puan farkıyla olur.

2- KARA KARA DÜŞÜNEN OKAN BURUK
Enteresan olan iki takımın da eksiği, direkt oyun kurulumuyla ilgili. Fred'i anlatmaya gerek yok, Sanchez de geriden direkt paslarla atak başlangıçlarında rol oynuyordu. Derbiler "ekstra performanslar" ister. Şimdi kara kara düşünen Okan Buruk. Çünkü İcardi dışında ona bunu veren olmadı. İsmail Hoca makine yaptı. Öndeki dörtlüsü müthiş. Tadic bu performansı "killer (Katil)" olarak yorumladı. Okan Buruk'un da uykuları kaçıyordur. Fred'in kalitesini dolduramaz takım ama topu ceza alanına sokar. Yine de dengeyi bekler bozacak. Ferdi-Osayi'ye karşılık Boey… İki takım da oyuna bekleriyle tempo veriyor.

3- USTA GOLCÜLER GÖSTERİ YAPACAK
Müthiş oyuncular izliyoruz. Gerçekten santrforlar nasıl oynanır, lider oyun nasıl olur, sorumluluk nasıl alınır; ders veriyorlar adeta. Dzeko 12'yi penaltısız buldu, İcardi'den farklı olarak. Oyun stilleri de farklı. İcardi daha çok stoperlerin arasında, Dzeko ise bir anda pas-asist oyuncusuna evrilebiliyor. En önemli fark Dzeko kazanmayı daha çok istiyor. İlk senesi, takım kaptanı, taraftarla bütünleşti ve şampiyonluk hedefinde. Ustalar gösterisine hazır olalım.

4- GEÇEN SENE JESUS'A DERS VERDİ
Tam bir teknik adam maçı var önümüzde... İki hoca da etkili silahlara sahipler. Sezonu iyi sonuçlarla biriktirdiler arkalarında. Geçen sene Galatasaray, Fenerbahçe'yi iki kez yendi, ikisine de Okan Hoca imzasını koydu. Jorge Jesus gibi bir ustaya derbi dersi verdi adeta. İsmail Kartal bu maçın, galibiyetinin ne demek olduğunu iyi biliyor. Analize inanır. Bu kez kolay fırsatpozisyon vermeyecektir rakibine. Kurguyu yapar, hücum setini kurar ve gerisini futbolcularına emanet eder.

5- YENİLİRKEN DE TARAFTARI VARDI
Futbolcular bu durumlardan olumlu etkilendiklerini söylüyorlar. Demek ki yalnız olmadıklarını görmek, o statta alıştıkları sesleri duymak güven duygusunu tazeliyor. Ama 20 yıllık Kadıköy hakimiyetinde de Galatasaraylı taraftarlar oradaydılar. Ev sahibi takımın ilgisi sahadan, tribüne de kayacağı için her türlü avantajdır.

6- EN AZ İKİ PENALTI BEKLİYORUM
Bu maça hangi hakem atanırsa atansın sorun çıkacaktı. Fenerbahçe tarafında hakemlere güven endeksi sıfırın altında. Kazandıkları maçların hakeme rağmen olduğunun farkındalar. Yoksa son maçta ceza sınırındaki oyuncuları neden oynatmasınlar. Son iki Galatasaray maçında da 10 kişi kaldılar. Maçı yönetenden çok VAR hakemleri önemli. Çünkü en az iki penaltı olmasını bekliyorum bu karşılaşmada.


LEVENT TÜZEMEN

1- SONUNA KADAR YARIŞIRLAR
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin geniş ve kaliteli oyuncuları var. Bu iki takım sezon sonuna kadar yarışın içinde olacaktır. Kazanan ciddi bir moral kazanır. Kaybeden üzülür ama yarıştan asla kopmaz ve şampiyonluk heyecanı son sürat devam eder. Beraberlik hem keçiboynuzu tadında olur hem de fazla eleştirilmez.

2- FRED'İN KARŞILIĞI LUCAS TORREİRA
Fenerbahçe'nin etkili oyununun şifresi Fred… Eksikliği hem savunmayı hem de hücum hattını olumsuz etkiler. Fred'in Galatasaray'daki karşılığı Lucas Torreira'dır. Eğer o olmazsa bu durum da Galatasaray'ın etkili oyununu sekteye uğratır. Fred ile Lucas'ın maalesef iki takımda da yerini dolduracak oyuncular bulunmuyor. Oliveira zaten oynamıyordu. Sanchez'in yokluğu Galatasaray'ın geriden oyunu akıllı ve doğru başlatmasını engelliyor. Nelsson savaşçı bir savunmacı ama topu oyuna etkili sokamıyor. Galatasaray adına Muslera, Kerem, Barış Alper, Lucas, Boey ve İcardi'nin öne çıkacağını düşünüyorum. Bunlara Mertens'i katarım. Tete ile Zaha kağıt üzerinde önemli isimler ama verimleri düşük. Fenerbahçe'de Ferdi, Tadic, Dzeko, Szymanski, İrfan Can, kaleci Livakovic ön planda görünüyor. Batshuayi ile Cengiz Ünder de hamle oyuncuları olarak kulübede İsmail Kartal'ın elini bir hayli güçlendiriyor.

3- DZEKO, İCARDİ'DEN İYİ BESLENİYOR
Dzeko oldukça şanslı, çünkü gol için çok fazla besleniyor. İcardi bence formsuz değil. Okan Hoca'nın dediği gibi kanatlardan etkili ortalar alamıyor. Dzeko da İcardi de çok değerli golcüler. Kimin öne çıkacağını iki takımın oyun anlayışı belirleyecek. Derbinin sihri İcardi'nin daha fazla öne çıkmasını sağlayabilir.

4- İSMAİL KARTAL'IN ELİ DAHA GÜÇLÜ
İsmali Kartal'ı da Okan Buruk'u da bugüne kadar ortaya koydukları performans için kutlamak gerekir. İki hoca da Avrupa'da yola devam ediyor. Ligde takımları yapışık ikizler gibi birbirini kovalıyor. Kulübelere bakınca İsmail Kartal daha şanslı görünüyor. Okan Buruk, Zaha ve Tete'den, hatta Ndombele'den istikrarlı bir verim alamadı. Ziyech fizik olarak zayıf ama sakat değilse ve oynarsa duran toplarda kalitesini sahaya koyar.

5- MUTLU OLURLAR, CESARETLENİRLER
Galatasaraylı oyuncular geçen sezondan beri taraftarlarıyla etle tırnak gibi oldu. Galatasaray taraftarı takımını en kötü oynadığı maçta bile destekleriyle ayakta tutabiliyor. Tribüne baktıklarında sarı-kırmızı formayı görecek, mutlu olacak ve cesaretlenecekler.

6- KARDEŞLER LİDERLİĞİNİ GÖSTERSİN
Önce Halil Umut Meler'in dövülmesi ardından İstanbulspor'un sahadan çekilmesiyle Türk futbolu büyük yara aldı. Tüm dünyaya rezil oldu. Bu iki olayın da merkezinde hakem vardı. Meler olayı sonrasında Arda Kardeşler hastane önünde tam bir lider gibi konuştu. Arda Kardeşler bugün taviz vermeden, oyuncuların baskısında kalmadan eyyamsız ve disiplinli bir şekilde tam bir lider gibi derbiyi yönetmelidir. Çünkü dünyanın gözü bugün Kadıköy'de olacaktır.

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Sabah Spor’un iki usta kalemi, F.Bahçe-G.Saray derbisini 6 soruda masaya yatırdı
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