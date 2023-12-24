Sabah Spor’un iki usta kalemi, F.Bahçe-G.Saray derbisini 6 soruda masaya yatırdı

SORULAR

GÜRCAN BİLGİÇ

LEVENT TÜZEMEN

- Süper Lig yarışında zirvede yalnız kalan 43 puanlı Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, Kadıköy'deki buluşması puan durumunda değişikliğe neden olur mu? Yoksa beraberlikle heyecan aynı tempoda devam mı eder?- Fenerbahçe, forma giymediği 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildiği Fred'den yoksun. Galatasaray'da göğüs kası kopan Oliveira ameliyat oldu, Davinson Sanchez'in oynaması zor görünüyor. Eksiklikleri ne kadar hissedilir. Mevki mevki bakınca kimi ön planda görüyorsunuz?- Dzeko sakatlığı nedeniyle geçen hafta dinlendirildi. İcardi ise yaşadığı sakatlığa rağmen iğneyle de olsa hep sahadaydı. İki oyuncu krallık yarışında da 12'şer golle mücadele halinde. Derbinin yıldızı hangisi olur?- İsmail Kartal ile Okan Buruk bu sezon iki kulvarda birden mücadele etmelerine rağmen başarılı bir performans ortaya koydu. Maça etkilerini nasıl olur? Gidişatı değişiklikleriyle etkileyebilirler mi?- Maç Kadıköy'de ama 3 yıl aradan sonra Galatasaray taraftarı da tribünde olacak. Oyuna ya da skora etkisi olur mu?Karşılaşmaya Arda Kardeşler atandı. Son dönemde yaşanan gergin ortamda bu ismi nasıl değerlendirirsiniz?anayasasındaki birinci madde;dir. İçerde-dışarda fark etmez… İki takım da tecrübeli ve tedbirlerini alacaktır.Yani; sıralamanın değişmesi zor,Kazanmaya elbette ev sahibi daha yakın. Çünkü daha formda, daha etkili bir ön tarafı var ve maç Kadıköy'de…olan iki takımın da eksiği, direkt oyun kurulumuyla ilgili. Fred'i anlatmaya gerek yok, Sanchez de geriden direkt paslarla atak başlangıçlarında rol oynuyordu.Şimdi kara kara düşünen Okan Buruk. Çünkü İcardi dışında ona bunu veren olmadı.Öndeki dörtlüsü müthiş. Tadic bu performansı "killer (Katil)" olarak yorumladı. Okan Buruk'un da uykuları kaçıyordur. Fred'in kalitesini dolduramaz takım ama topu ceza alanına sokar.Ferdi-Osayi'ye karşılık Boey… İki takım da oyuna bekleriyle tempo veriyor.oyuncular izliyoruz. Gerçekten santrforlaradeta.Oyun stilleri de farklı. İcardi daha çok stoperlerin arasında, Dzeko ise bir anda pas-asist oyuncusuna evrilebiliyor.İlk senesi, takım kaptanı, taraftarla bütünleşti ve şampiyonluk hedefinde.bir teknik adam maçı var önümüzde... İki hoca da etkili silahlara sahipler. Sezonu iyi sonuçlarla biriktirdiler arkalarında.Jorge Jesus gibi bir ustaya derbi dersi verdi adeta.Analize inanır. Bu kez kolay fırsatpozisyon vermeyecektir rakibine.bu durumlardan olumlu etkilendiklerini söylüyorlar.Ama 20 yıllık Kadıköy hakimiyetinde de Galatasaraylı taraftarlar oradaydılar. Ev sahibi takımın ilgisi sahadan, tribüne de kayacağı için her türlü avantajdır.maça hangi hakem atanırsa atansın sorun çıkacaktı.Kazandıkları maçların hakeme rağmen olduğunun farkındalar. Yoksa son maçta ceza sınırındaki oyuncuları neden oynatmasınlar.Maçı yönetenden çok VAR hakemleri önemli.ile Fenerbahçe'nin geniş ve kaliteli oyuncuları var. Bu iki takım sezon sonuna kadar yarışın içinde olacaktır.Beraberlik hem keçiboynuzu tadında olur hem de fazla eleştirilmez.etkili oyununun şifresi Fred… Eksikliği hem savunmayı hem de hücum hattını olumsuz etkiler. Fred'in Galatasaray'daki karşılığı Lucas Torreira'dır. Eğer o olmazsa bu durum da Galatasaray'ın etkili oyununu sekteye uğratır.Oliveira zaten oynamıyordu. Sanchez'in yokluğu Galatasaray'ın geriden oyunu akıllı ve doğru başlatmasını engelliyor. Nelsson savaşçı bir savunmacı ama topu oyuna etkili sokamıyor.Bunlara Mertens'i katarım. Tete ile Zaha kağıt üzerinde önemli isimler ama verimleri düşük. Fenerbahçe'deBatshuayi ile Cengiz Ünder de hamle oyuncuları olarak kulübede İsmail Kartal'ın elini bir hayli güçlendiriyor.oldukça şanslı, çünkü gol için çok fazla besleniyor.Dzeko da İcardi de çok değerli golcüler. Kimin öne çıkacağını iki takımın oyun anlayışı belirleyecek.Kartal'ı da Okan Buruk'u da bugüne kadar ortaya koydukları performans için kutlamak gerekir.Kulübelere bakınca İsmail Kartal daha şanslı görünüyor. Okan Buruk, Zaha ve Tete'den, hatta Ndombele'den istikrarlı bir verim alamadı. Ziyech fizik olarak zayıf ama sakat değilse ve oynarsa duran toplarda kalitesini sahaya koyar.oyuncular geçen sezondan beri taraftarlarıyla etle tırnak gibi oldu.Tribüne baktıklarında sarı-kırmızı formayı görecek, mutlu olacak ve cesaretlenecekler.Tüm dünyayarezil oldu. Bu iki olayın da merkezinde hakemvardı.Arda Kardeşler bugün taviz vermeden, oyuncularınbaskısında kalmadan eyyamsızve disiplinli bir şekilde tam birlider gibi derbiyi yönetmelidir.Çünkü