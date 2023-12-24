Süper Kupa’yı bizimle oynayacaklar!

Başakşehir maçı için Trabzon'a gelen başkan Ertuğrul Doğan öncesinde basınla buluştu. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 2011 yılı Süper Kupa finalini oynamak için TFF'ye başvuracakları açıklamalarına karşı, "Biz böyle bir şeyin karşısında oluruz. Süper Kupa'yı bizle oynayacaklar herhâlde" yorumunu yaptı. Doğan'ın diğer öne çıkanları şöyle:OCAK ayının hemen başında ekonomi ile beraber Türk futbolunda önemli problem olan hakemlerle ilgili konuların çözülmesi gerekiyor.METE Kalkavan ile ilgili bize bir söz verilmişti. Federasyon ocak ayında gerekeni yapacağını tarafımıza bildirdi.FEDERASYON başkanının şahsıyla alakalı düşüncemiz yok. Aldığı aksiyonları görmemiz gerekiyor.HOCAMIZIN Nwakaeme ile bir görüşmesinin olduğu doğrudur. Maliyetini, sağlık durumunu inceledikten sonra karar vereceğiz.TRANSFER para işi. Getirdiğim oyuncunun parasını ödeyebilmem gerek. Sıfır geliri olan bir kulüp, yıllık 50 milyon Euro'ya yakın bir maliyet, bunu yönetmek gerçekten çok zor.OCAK ayı içinde açıklayacağımız çok ciddi bir gelirle kulübün kasasına koyacağımız sponsorluk var.BAKASETAS 1,3 milyona Euro'ya oynuyor. Ailesiyle başka bir yerde yaşama istediği var. Yıl sonu tekrar konuşacağız.ONUACHU'YU bonservisi ile takımın içine katmamız mümkün değil. Yine kiralama olabilir. Pepe için de aynı şey geçerli.SON 6 aylık süreçte sadece Fenerbahçe maçı sonrası aldığımız galibiyetten sonra rahat bir uyku uyuyabildim.