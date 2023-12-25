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Giriş Tarihi: 25.12.2023

Demir’den tarihi zafer

Demir’den tarihi zafer
Haftalardır galibiyete hasret olan Yukatel Adana Demirspor, dün evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek hayata döndü. Karşılaşmaya Akintola'nın 19. saniyede attığı golle önde başlayan Mavi Şimşekler, 45'te Emre Akbaba ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda etkisini artıran konuk takım, 85. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile aradığı golü buldu. 90'da ise Antalya'nın kazandığı penaltıda beyaz noktaya gelen Adam Buksa, topu dışarı yolladı. 6 maç aradan sonra 3 puan kazanan Adana Demirspor, puanını 27'ye yükseltti. Öte yandan Akintola'nın 19. saniyede attığı gol, Süper Lig tarihinde kaydedilen en erken 6. gol oldu.

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Demir’den tarihi zafer
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