Demir’den tarihi zafer

Haftalardır galibiyete hasret olan Yukatel AdanaDemirspor, dün evindeAntalyaspor'u 2-1 mağlup ederek hayata döndü. Karşılaşmaya Akintola'nın 19. saniyede attığı golle önde başlayan Mavi Şimşekler, 45'te Emre Akbaba ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda etkisini artıran konuk takım, 85. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile aradığı golü buldu. 90'da ise Antalya'nın kazandığı penaltıda beyaz noktaya gelen Adam Buksa,topu dışarı yolladı. 6 maç aradan sonra 3 puan kazanan Adana Demirspor, puanını 27'ye yükseltti. Öte yandan Akintola'nın 19. saniyede attığı gol, Süper Lig tarihindekaydedilen en erken 6. gol oldu.