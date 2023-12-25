Demir’den tarihi zafer

Haftalardır galibiyete hasret olanhayata döndü. Karşılaşmaya Akintola'nın 19. saniyede attığı golle önde başlayan Mavi Şimşekler, 45'te Emre Akbaba ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda etkisini artıran konuk takım, 85. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile aradığı golü buldu. 90'da ise Antalya'nın kazandığı penaltıda beyaz noktaya gelen6 maç aradan sonra 3 puan kazanan Adana Demirspor, puanını 27'ye yükseltti. Öte yandan Akintola'nın 19. saniyede attığı gol,