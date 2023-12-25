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Giriş Tarihi: 25.12.2023 21:17

İlhan Palut: Ders çıkarmamız gereken...

İlhan Palut: Ders çıkarmamız gereken...

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, daha iyi savunma yapmaları gerektiğinin altını çizerek, “Ders çıkarmamız gereken pozisyonlar ile eve dönüyoruz” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Lig arası öncesi son maçtı. İyi sayılabilecek bir maç periyotu sonrası buraya geldik. Zor bir rakip olduğunun bilincindeydik. Kasımpaşa, kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Maç öncesi analizimizde iyi hücum yapan ama zaman zaman savunmada hatalar yapan bir takım ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Biz kendi açımızdan pozisyon etkinliğini yakaladık. Ama böyle bir takıma karşılık daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Dengeye yakın bir maçtı ama Kasımpaşa'nın bir adım daha önde olduğu bir maç diyebiliriz. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Takım savunmamız açısından ders çıkarmamız gereken pozisyonlar ile evimize geri dönüyoruz" diye konuştu.

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İlhan Palut: Ders çıkarmamız gereken...
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