Olay sözler!

Okan Buruk, İcardi’nin pozisyonunda penaltı istedi ve isyan etti: "Penaltı pozisyonu farklı, penaltı farklı. Boks ringlerinde olacak bir yumruk vardı. Yayıncı kuruluşu da eleştiriyorum. Kamera sayısının azlığı nedeniyle görüntü net verilemedi."
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarıda İcardi'ye verilmeyen penaltı pozisyonunda hem hakeme hem de yayıncı kuruluşa eleştiriler yöneltti. Kadıköy'e 3 puan için geldiklerinin ancak bir türlü skoru bulamadıklarının altını çizen Buruk, "Kazanmak için geldik ama kimseyi mutlu edemeyecek bir oyundu. Rakip geride kaldı, çok bekledi. İlk yarıda top bizdeydi. Maçın genelinde isabetli şut şansı vermedik,skor üretmek isteyen bizdik. Skora yönelikdeğişiklikler yaptık. İnsanları doyuracak biroyun beklenebilirdi. 0-0 olması nedeniyle mutludeğiliz. Oyuna biz hakimdik" dedi.
'KİMSEYİ DOYURAMADIK'
Okan Buruk'un asıl üstünde durduğu nokta ise ilk yarıda Djiku ile İcardi arasındaki pozisyondu. 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Penaltı pozisyonu farklı, penaltı farklı" diyerek hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemlerini eleştirirken şu sözlerle sert tepki verdi: "Boks ringlerinde olacak bir yumruk vardı. Sizi de eleştireceğim. Sizin kamera açılarınızı eleştireceğim. Burada kamera sayısınınazlığı sizin de düşünmeniz gereken bir durum.Kurum olarak düşünmelisiniz. İnsanlar net olarakpozisyonu göremedi. Burada penaltı vermemek… VAR hakemi için de gereken yapılacaktır herhalde. Bunu verememek üzücü. Biz de tek hakeme bağlayamayız. Oyun içinde komik kararlarda oldu. İnsanları doyuramadıysak ben de kendiadıma özür dilerim." Buruk'un bu eleştirisindensonra yayıncı kuruluş, İcardi'nin pozisyonununfarklı açısını yayınladı.