Olay sözler!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarıda İcardi'ye verilmeyen penaltı pozisyonunda hem hakeme hem de yayıncı kuruluşa eleştiriler yöneltti. Kadıköy'e 3 puan için geldiklerinin ancak bir türlü skoru bulamadıklarının altını çizen Buruk, "Kazanmak için geldik ama kimseyi mutlu edemeyecek bir oyundu. Rakip geride kaldı, çok bekledi. İlk yarıda top bizdeydi." dedi.Okan Buruk'un asıl üstünde durduğu nokta ise ilk yarıda Djiku ile İcardi arasındaki pozisyondu. 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Penaltı pozisyonu farklı, penaltı farklı" diyerek hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemlerini eleştirirken şu sözlerle sert tepki verdi: "Boks ringlerinde olacak bir yumruk vardı. Sizi de eleştireceğim. Sizin kamera açılarınızı eleştireceğim.VAR hakemi için de gereken yapılacaktır herhalde. Bunu verememek üzücü. Biz de tek hakeme bağlayamayız.