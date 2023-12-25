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Giriş Tarihi: 25.12.2023

Olay sözler!

SUAT UMURHAN
Olay sözler!

Okan Buruk, İcardi’nin pozisyonunda penaltı istedi ve isyan etti: "Penaltı pozisyonu farklı, penaltı farklı. Boks ringlerinde olacak bir yumruk vardı. Yayıncı kuruluşu da eleştiriyorum. Kamera sayısının azlığı nedeniyle görüntü net verilemedi."

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarıda İcardi'ye verilmeyen penaltı pozisyonunda hem hakeme hem de yayıncı kuruluşa eleştiriler yöneltti. Kadıköy'e 3 puan için geldiklerinin ancak bir türlü skoru bulamadıklarının altını çizen Buruk, "Kazanmak için geldik ama kimseyi mutlu edemeyecek bir oyundu. Rakip geride kaldı, çok bekledi. İlk yarıda top bizdeydi. Maçın genelinde isabetli şut şansı vermedik, skor üretmek isteyen bizdik. Skora yönelik değişiklikler yaptık. İnsanları doyuracak bir oyun beklenebilirdi. 0-0 olması nedeniyle mutlu değiliz. Oyuna biz hakimdik" dedi.

'KİMSEYİ DOYURAMADIK'
Okan Buruk'un asıl üstünde durduğu nokta ise ilk yarıda Djiku ile İcardi arasındaki pozisyondu. 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Penaltı pozisyonu farklı, penaltı farklı" diyerek hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemlerini eleştirirken şu sözlerle sert tepki verdi: "Boks ringlerinde olacak bir yumruk vardı. Sizi de eleştireceğim. Sizin kamera açılarınızı eleştireceğim. Burada kamera sayısının azlığı sizin de düşünmeniz gereken bir durum. Kurum olarak düşünmelisiniz. İnsanlar net olarak pozisyonu göremedi. Burada penaltı vermemek… VAR hakemi için de gereken yapılacaktır herhalde. Bunu verememek üzücü. Biz de tek hakeme bağlayamayız. Oyun içinde komik kararlar da oldu. İnsanları doyuramadıysak ben de kendi adıma özür dilerim." Buruk'un bu eleştirisinden sonra yayıncı kuruluş, İcardi'nin pozisyonunun farklı açısını yayınladı.

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