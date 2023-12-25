Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın rakibi Hatayspor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 25.12.2023 18:54 Son Güncelleme: 25.12.2023 18:55

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın rakibi Hatayspor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın rakibi Hatayspor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig’in 18. haftasında bu sezon zorlu günler geçiren Beşiktaş, Mersin’de oynanacak maçta Hatayspor ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

HATAYSPOR: Erce, Rivas, Maksimovic, Kilama, Kerim, Görkem, Matondo, Ömer, Fizzy, Carlos, Dadas

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Bakhtiyor, Colley, Masuaku, Amartey, Salih, Amir, Semih, Rashica, Muleka.

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.

Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın oynayıp oynamayacağına maç günü yapılacak değerlendirmeden sonra karar verilecek.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın rakibi Hatayspor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…
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