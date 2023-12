Maçlarımız daha estetik ve bol gollü

UEFA Uluslar C Ligi'nde 6'da 6 yapıp, 16 gol atıp, hiç gol yemeden B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası ile takımın golcüsü Yağmur Uraz,özel oturumunun konuğuydu. Kıragası, "Karşımıza çıkan engelleri aşmak, insanları ikna etmek kolay olmadı. Önceden kapı kapı dolaşıp, aileleri ikna etmeye çalışıyorduk. Şimdi babalar bize ulaşıyor." dedi.A Milli Takım formasıyla en çok gol atan, Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi formasıyla kraliçeliğe koşan Yağmur Uraz ise, "Milli Takım'da taraftar rekorları kırıldı. Dolu tribünlerin tadını aldık. Onlar olunca kendimizi gerçek bir futbolcu gibi hissediyoruz. Büyük stadyumlarda daha çok maç oynamak istiyoruz.Kızlar şu an çok şanslı, kadın futbolunda inanılmaz bir ivme var. Alttan gelecek olan kız çocukları sınırlarını zorlasınlar, aileler de destek olsun, hayallerini geniş tutsunlar" diye konuştu.Kıragası ve Uraz, önceki gün oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini ve cuma günü oynanacak Süper Kupa'yı da değerlendirdi. Kıragası, "Derbide kimse kaybetmek istemez. Hocalar stratejilerini kaybetmemek üzerine kurmuştu. Süper Kupa çok daha farklı olacaktır" ifadelerini kullandı. Yağmur iseyorumunda bulundu. Bir erkek çocuk annesi olan Necla Güngör Kıragası, oğluyla ilişkisini isediye tepki gösteriyor" şeklinde anlattı.FOTOMAÇ Süper Lig'in En İyileri Ödülleri sahiplerini bulurken, Özel Ödül, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye verildi. Büyükekşi ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın elinden alırken alkışlara teşekkür ederek yanıt verdi...Başkanı Ertuğrul Doğan, zirvede SABAH Spor'a konuştu. Transfer konusuyla ilgili de bilgi veren Doğan, "Hocamız ve izleme ekibimiz ortak bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şu ana kadar belli olan bir isim var sadece. O isim üzerinde görüşmeler yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.YUNUS EMRE SELTÜRK, Avrupa ve Dünya futboluna uzun yıllar hizmet eden TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Spor Zirvesi'ni takip eden isimler arasındaydı.Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'ne katıldı. Kulübü adına Ziraat Türkiye Kupası ödülünü alan Kızılhan, Turkuvaz Medya markalarına ve A Spor'a teşekkürlerini iletti. Cuma günü oynanacak Süper Kupa müsabakasına ilişkinse Kızılhan, "Dün (önceki gün) hep beraber çok keyifli bir maç seyrettiremedik her iki takım olarak ama inşallah cuma günü daha farklı olacak" değerlendirmesinde bulundu. Kızılhan, yaptığı açıklamada ise Galatasaray kanadından derbi sonrası gelen açıklamalara cevap verdi: "Katıldığımız etkinlikten sonra Dursun Özbek ve Erden Timur açıklamalarda bulunmuş. Biz de gerekli açıklamaları yapabilirdik ama yapmadık. Maçtan sonra başlayan yalan operasyonunun devamını getiriyorlar. Yıllardan bu yana alışılagelmiş Galatasaray tavrı. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan pozisyonda mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Bu kısa yolları kullanmaya alışkın bir camia. G.Saray tarafı dört bir koldan, olmayan bir pozisyon üzerinden adalet istiyorlar. Bu adalet talebi değil ayrıcalık. Madem adalet istiyorlar o zaman Nelsson'un eline çarpan pozisyonda da penaltı verilmesi gerekiyor. Bunları neden konuşmuyoruz?"Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Spor Zirvesi'nde merak edilen konulara açıklık getirdi. Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirten Arat, "Bizim kendi ifademiz olmadan ortaya çıkan isimlerin konuşulmasına çok itibar etmemek lazım. Görüştüğümüz hocalar var. Bunlar çok kısa zamanda açıklanacaktır" dedi. Yollarını ayırdıkları teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Beşiktaş'ın önemli bir değeri olduğunu aktaran Arat,ifadelerini kullandı. Transfer için, "Önemli sakatlarımız var. Onların yeniden sahaya dönmesini sağlayacak önlemler alacağız. Beşiktaş bu sıkıntıların üzerinden çabuk kalkacak bir camiadır" yorumunu yaptı. Arat kadro dışı kalan futbolcular için deaçıklamasını yaptı.