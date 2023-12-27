Beşiktaş, Süper Lig’in ilk yarısında kadro istikrarı yakalayamadı

Forma giydiği 12 maçın tamamında sahada kalan Colley, stoperde görev yapmasına rağmen attığı 5 golle takımının en skorer ismi olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı takımda Vincent Aboubakar ile Alex-Oxlade Chamberlain 4'er, Cenk Tosun ise 3 kez ağları sarstı. Milot Rashica ile Jackson Muleka 2'şer gol kaydederken, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy ise birer kez skor tabelasını değiştirdi. Beşiktaş'ın bir golünü ise Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta Uğurcan Yazğılı kendi kalesine attı.

KART RAPORU

Beşiktaş, ligin ilk yarısında 2 kırmızı ve 38 sarı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekipte 1 kırmızı ve 3 sarı kart gören milli kaleci Mert Günok ile 1 kırmızı ve 2 sarı kartla cezalandırılan Amir Hadziahmetovic, en hırçın oyuncular olarak ön plana çıktı.

"Kara Kartal"da bu 2 ismin yanı sıra 15 futbolcu da sarı kart gördü. Bu oyuncular arasında Ante Rebic, en fazla sarı kart gören (5) isim oldu.

- İLK YARI KARNESİ

Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle: