Fenerbahçe, Süper Kupa maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlandı

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket edecek.

Süper Kupa maçı, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.