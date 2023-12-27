Paul Onuachu’ya Premier Lig ekipleri talip oldu!

Trabzonspor'un sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İngiltere basını, Ada'dan dört kulübün 29 yaşındaki golcüyü transfer listesine dahil ettiğini belirtti. Brentford, West Ham United, Burnley ve Fulham'la adı anılan Onuachu'nun sezon sonunda nasıl bir karar vereceği merak konusu.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Onuachu'yu bonservisi ile birlikte almamız mümkün değil. Yine kiralama olabilir, oyuncuyla görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.