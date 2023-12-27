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Giriş Tarihi: 27.12.2023 13:59 Son Güncelleme: 27.12.2023 14:01

Son dakika haberi: Fatih Terim'den ilk açıklama! "Sayın Erdoğan tebrik etti"

Son dakika haberi: Fatih Terim’den ilk açıklama! Sayın Erdoğan tebrik etti

Son dakika haberi: Yunan ekibi Panathinaikos'la 1.5 yıllık anlaşma sağlayan teknik direktör Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gelir gelmez Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bir telefon aldım ve yapılan bu hamleden dolayı beni tebrik etti." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'la sözleşme imzalamak için Atina'ya giden teknik direktör Fatih Terim, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Tecrübeli teknik adam, yeni takımıyla şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Bildiğim kadarıyla Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum. Dört takım arasında bir rekabet var, rakiplerimiz hem kaliteli hem de güçlü, onlara saygı duyuyorum. Panathinaikos olarak lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık. Başkanla bu konuda görüşme yaptık.

"TÜM TAKIMLARI TANIYORUM"

Elbette Yunan Ligi'ni takip ediyorum. Panathinaikos, Olympiakos ve AEK'yı biliyorum. Tüm takımları tanıyorum ama tüm kontrol bende değil, bu yüzden en kısa zamanda takımla tanışıp eksiklerimizi görmek ve bunun üzerinde çalışmak istiyorum.

"SAYIN ERDOĞAN BENİ TEBRİK ETTİ"

Zaten gelir gelmez Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bir telefon aldım ve yapılan bu hamleden dolayı beni tebrik etti.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Ben denizin karşı yakasındanım, Türk Milli Takımı'na hizmet ettim. Biz aynı denizi paylaşan iki ülkeyiz ve burada olmaktan mutluyum. Ben, Fiorentina'dayken Ergin Ataman da İtalya'daydı. Şimdi de aynı, bundan mutluyum.

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Son dakika haberi: Fatih Terim'den ilk açıklama! "Sayın Erdoğan tebrik etti"
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