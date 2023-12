Altay’da Marco Paixao gitti

Trendyol 1. Lig'de ilk devreyi 8 puanla son sırada tamamlayan Altay'da ilk ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde serbest kalmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran ve kulübe ihtarname çeken Marco Paixao, resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Altay'dan ayrıldığını açıkladı.

Portekizli yıldız mesajında, "Bugün hayatım en üzücü günlerinden birisini yaşıyorum. 5 buçuk yıl boyunca Altay'da o kadar güzel şeyler yaşadım ki buraya veda etmek çok zor. Her zaman burada emekli olacağıma inandım ama bu maalesef mümkün olmadı. Her zaman yanımda olan harika taraftarlara, antrenörlere, oyunculara, fizyoterapistlere, doktorlara, kulüp çalışanlarına, hepinize sonsuz teşekkürler. Güzel aileme, dostlarıma, hepinize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. İzmir'e teşekkür ederim, bu şehrin ve bu şehrin insanlarının beni ne kadar mutlu ettiğini hiçbir kelime anlatamaz. Aklım hep burada olacak, bu takımı olması gereken yerde tutmak için elimden gelen her şeyi yaptım ama artık gücüm kalmadı. Teşekkürler Altay, teşekkürler İzmir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Altay formasıyla 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında gol kralı olmayı başaran Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla bu süreçte 179 maça çıkarken 108 gol, 17 asistlik katkı verdi.