Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: Bu maça yabancı hakem atanmalıydı

Başkent Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde FB TV'ye açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, Suudi Arabistan'a A takımın yanı sıra 19 yaş altı takımının da gittiğinin altını çizdi. Yönetim olarak da takımla birlikte olduklarını dile getiren Koç, "İnşallah Allah'ın izniyle başarılı olup, kupayı alıp gelmek istiyoruz. Her final oynayan takım gibi iştahlıyız, arzuluyuz, umutluyuz. İyi olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN ANLATACAĞIMIZ ŞEYLER VAR"

Karşılaşma öncesinde hakem konusuna da değinen Koç, kupada sonuç ne olursa olsun hem kupa süreci hem de son 2 haftada Türk futbolunda yaşananlara dair açıklamalar yapacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kupada sonuç ne olursa olsun hem bu kupa süreci hem de son iki haftadır Türk futbolunda yaşananlar, Türkiye Futbol Federasyonunun hakemler konusunda zikzak çizerek ortaya koymuş olduğu bir duruş var. Önümüzdeki iki hafta içinde her şey daha da netleşecektir. Ancak bütün bunlarla ilgili bizim yapacağımız açıklamalar var. Türk futbolunu temsilen gidiyoruz. Beş yıllık bir proje düşünülüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu proje ile ilgili de duruşumuzu ve bütün süreci de artık anlatma ihtiyacı duyuyoruz. Belirttiğim gibi kupada sonuç ne olursa olsun bizim de anlatacağımız şeyler var. Çünkü şu gidişattan ve süreçten hiç memnun değiliz."

"BİZLER KADAR HAKEM KADROSUNUN PERFORMANSI DA ÇOK BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Ligde oynanan derbi maçın ardından iki takımın 5 gün sonra gurbette Süper Kupa finaline çıkacağını hatırlatan Koç, iki büyük takımın Türk futbolunu temsil ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Aynı zamanda Türk futbolunun marka değerini ve itibarını düşünüyorsak bizlerin performansı kadar hakem kadrosunun performansı da çok çok büyük önem arz ediyor. Son zamanlarda Türk futbolunda ister Süper Lig olsun, ister alt ligler olsun bir iki takım dışında ki o takımlar da malumunuz, herkes hakem performansından, atamalardan, düşük performanstan sonra verilen ve verilmeyen maçlardan, verilen ve verilmeyen performans notlarından rahatsız. Ama herkes bu konuda rahatsız ise demek ki ortada çok büyük bir problem var. Ancak iki hafta evvel Ankara'daki maçta yaşanan talihsiz olaylardan sonra sanki bu problemler hiç yokmuş gibi, Türk futbolunda herhangi bir hakem sorunu yokmuş gibi bir tavır takınılmış vaziyette. Bizler Kulüpler Birliği'nin neredeyse birkaç takımı hariç herkes bu konudan da rahatsız. Federasyonumuzun bize söyledikleriyle bundan sonra yapacakları arasında bir tutarlılık olacak mı, olmayacak mı göreceğiz."

"BİZE GÖRE ATANAN HAKAN DOĞRU DEĞİL"

Karşılaşmaya atanan hakem kadrosu hakkında da konuşan Ali Koç, "Bize göre buraya atanan hakem doğru bir atama değil. Ama bir başka görüşe göre de eldeki kadro ve geldiğimiz nokta itibarıyla atayacak başka hakem olmadığı söyleniyor. Bize göre bu maç için doğru atama yabancı hakem kullanılmasıydı; hem sahada hem VAR'da. Federasyon da buna çok yakındı ancak o dediğim olay yaşandıktan sonra ne hikmetse her şey birdenbire 180 derece değişiverdi. Dolayısıyla iki takımın performansı kadar hakemin performansı da, VAR'ın performansı da çok önemli. Niye yanlış hakem diyoruz? Söz konusu hakemin geçmişte yaşadıkları, kendisiyle ilgili iddia edilenler herkesin malumu. İnşallah bunlar gereksiz iddialardır, biz gereksiz endişe ediyoruzdur ve hakemin konuşulmadığı bir derbi oynarız." açıklamasını yaptı.

"UTANÇ VERİCİ RAKAMLARLA BİR DERBİ BİTİRDİK"

Takımların ve hakem kadrosunun oyunun kalitesini direkt etkilediğini söyleyen Ali Koç, "Bizler utanç verici rakamlarla bir derbi bitirdik. Neredeyse oynanan sürenin yarısı kadar topla oynandı. 45 faul oldu, hepinizin malumu ama bundan daha da önemlisi 130 küsur kez oyun durdu. Faul atışları, taç atışları, korner atışları… Bu olacak iş değil" ifadelerini kullandı.

Geçen sene teknik direktör Jorge Jesus'un, bu sene de teknik direktör İsmail Kartal'ın maçlarda sürekli oyunun durması sebebiyle hakem performanslarına dikkati çektiğini de hatırlatan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Yurt dışında hiçbir zaman görmediğimiz fauller ülkemizde çalınıyor. Kaleciler inanılmaz süre harcıyorlar, oyunun durmasına katkı sağlıyorlar ve hakemler de buna müsaade ediyorlar. Hem çalınmaması gereken fauller hem süre harcamak isteyen kaleciler ve futbolculara verilen müsamaha, gösterilen esneklik.... Neredeyse rüzgar değişse oyuncuların düştüğü bir ortamda futbol oynanıyor. İnşallah bunları Süper Kupa finalinde görmeyiz, oyun akışı daha Avrupa standartlarına yakın olur, topun oyunda kalma süresi Avrupa standartlarına göre olur. Bu derbide hem takımlar hem hakemler Türk futbolunun itibarına, marka değerine yakışır bir performans sergiler diye ümit ediyoruz. Tabii ki tek kişiyle tango yapılmıyor. Burada herkesin üstüne düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Lig maçından çok farklı bir maç enerjisi, maç akışı olacaktır ama bunlara dikkat çekme ihtiyacı duydum. Çünkü böyle gitmiyor. İnşallah sezonumuzun ikinci yarısında da bu bahsettiğim, değindiğim sorunlar minimize edilir ve hakemden çok futbolun konuşulduğu bir ikinci yarı olur. Şimdilik bu kadar diyelim. İnşallah sağ salim Suudi Arabistan'a varacağız. Takımımız akşam da idmanını yapacak. Yarın da maç saatini heyecanla bekleyeceğiz."