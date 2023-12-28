İsmail Kartal'dan Süper Kupa öncesi flaş sözler! "Camiamı mutlu etmek istiyorum"

"SAYIN BAŞKANIMIZ VE YÖNETİMİMİZ BUNA KARAR VERİYOR"

Süper Kupa karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısının Galatasaray ile ortak gerçekleştirilmemesi üzerine yöneltilen bir soruya ise Kartal şöyle cevap verdi:

"Sayın başkanımız ve yönetimimiz buna karar veriyor. Bu neden ve niçin verildi, bunu herkes araştırsın. Ben bu karara uymak zorundayım ve arkasında dururum."

Galatasaray'a karşı ligde oynanan karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyen Fred'in çok iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayan Kartal, "Olduğunda bize çok şey katıyor. Fred olmadığında bazı maçlarda zorlandık, bu bir gerçek. Çubukluyu giyip sahaya çıkan her oyuncu bizim için değerlidir" dedi.

İsmail Kartal, Samet Akaydin'in kiralık olarak gönderileceği için mi kadroya alınmadığının sorulması üzerine ise "Öyle bir şey yok. Ben kendisini kadroya almadım" diye konuştu.

İsmail Kartal, orta saha kurgusuna bu akşam karar vereceğini ve penaltılara çalıştıklarını da sözlerine ekledi.