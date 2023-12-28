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Giriş Tarihi: 28.12.2023 15:08 Son Güncelleme: 28.12.2023 15:12

Murat Sancak'tan Samet Aybaba'ya Yusuf Sarı cevabı

Murat Sancak’tan Samet Aybaba’ya Yusuf Sarı cevabı

Yukatel Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın Yusuf Sarı ile ilgili sözlerine cevap verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sancak, "Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan milli takımımız kontratak oynadığı için Yusuf Sarı'yı kadroya dahil etmişti!" ifadelerine yer verdi.

25 yaşındaki Yusuf Sarı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol 9 asistlik performans sergiledi. Yusuf Sarı'nın Adana Demirspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SAMET AYBABA NE DEMİŞTİ?
"Yusuf Sarı... Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim."

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Murat Sancak'tan Samet Aybaba'ya Yusuf Sarı cevabı
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