Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred değil hepsi dönecek!

Süper Kupa maçı için bugün Riyad'a gidecek Fenerbahçe, rakibinden farklı olarak son idmanını karşılaşmanın oynanacağı statta yapacak. Lig maçında Fred'in cezası nedeniyle olmayışı, tüm takımın performansını düşürmüştü. Brezilyalı'nın dönüşü ile Dzeko, Szymanski, Tadic, İsmail ve Crespo'nun da daha etkili hale gelmesi bekleniyor. Lig derbisinde Fred'in yokluğunda geriden oyun kuramayan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'daki finale daha farklı hazırlanıyor. Ligdeki derbide Dzeko'ya atılan uzun paslarla tehlike arayan Kanarya, maçı isabetli şut çekemeden tamamlamıştı. Fred'in dönüşü ile uzun top seçeneğini kullanmayacak olan Kanarya, geriden oyunu kurarak rakip ceza alanında da kısa paslarla gol arayacak.



OOSTERWOLDE FORMAYI KAPTI



F.Bahçe'nin geçen sezon hayal kırıklığı olan Jayden Oosterwolde, bu sezona hızlı bir giriş yaptı. Verilen şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, fiziğini ve hızını kullanarak ligdeki derbide Mauro İcardi'ye adım attırmadı. Teknik direktör İsmail Kartal'dan tam not alan Hollandalı savunma oyuncusu Suudi Arabistan'daki finalde de Djiku'nun partneri olacak.