Son dakika Galatasaray haberi: 8 aslan aynı! İşte Okan Buruk’un Fenerbahçe 11’i...

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşmasının hazırlıklarını sabah Florya'da yapacağı idmanla tamamlayacak ve Suudi Arabistan'a uçacak. Teknik direktör Okan Buruk, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan takımına Süper Kupa'da ufak dokunuşlar yapmayı düşünüyor. Yorulan Mertens kulübeye çekilecek ve Zaha ilk 11'e girecek. Orta sahada Kerem Demirbay yerine Kaan Ayhan tercih edilebilir ve sağ açıkta Ziyech ile Tete değişebilir. Sarı-kırmızılı takımın son derbideki 8 ismi yine sahada olacak. Kaleci Muslera'nın önünde Sacha Boey- Nelsson-Abdülkerim- Barış Alper dörtlüsü görev yapacak. Ön liberoda Torreira, hücum hattında Kerem Aktürkoğlu ve forvette İcardi, Süper Kupa'da hocaları Okan Buruk'un en önemli kozları.



ANGELINO ARTIK KADRO DIŞI



Kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 19 kez formasını giydiği Galatasaray'da artık kadro dışı. Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na götürülmeyen İspanyol sol beke, Süper Kupa öncesinde bir hafta izin verildi. Kulüp aramaya başlayan Angelino, Ajax başta olmak üzere gelen teklifleri değerlendiriyor. Oyuncuya sezonun ikinci yarısında ödeyeceği 1 milyon 150 bin Euro ücretten tasarruf etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Angelino ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor.



ICARDI'YE DERBİ MAKYAJI



Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan lig maçında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı İcardi, aldığı darbe ile yaralanmıştı. Gözünde kanama ve morarma olan futbolcuya ilk müdahale, çocuklarının annesinden geldi. Wanda Nara makyajla morluğu kapattı.



RAKAMLARLA SÜPER KUPA



4. KEZ KARŞI KARŞIYA



Ezeli rakipler, 9 yıl aradan sonra Süper Kupa'da karşılaşacak. Bu, iki takımın bu kulvarda 4. buluşması olacak. Geride kalan 3 maçta Aslan 2, Kanarya 1 kez kupayı müzesine götürdü. İki ekip, en son 25 Ağustos 2014 tarihinde karşı karşıya geldi. Manisa'da normal süresi 0-0 biten müsabakayı penaltılarla Fenerbahçe 3-2 kazandı. İlk olarak 12 Ağustos 2012'de kozlarını paylaşan ezeli rakiplerin Erzurum'daki buluşmasında mutlu sona 3-2'lik sonuçla G.Saray ulaşmıştı. 11 Ağustos 2013'te ise Kayseri'de kupa 1-0'la yine G.Saray'ın olmuştu.



KAYBEDEN DE KAZANACAK



Süper Kupa'da sonuç ne olursa olsun iki takım da kasasına hatırı sayılır bir para koyacak. Maç için 800'er bin Euro ayakbastı parası alan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki düelloda şampiyon; 2 milyon Euro (65 milyon TL) primin sahibi olacak. Böylece toplam rakam 2.8 milyon Euro'ya (91 milyon TL) ulaşacak. Kaybeden takım ise 1.4 milyon Euro elde edecek. O da toplamda 2.2 milyon Euro (71.5 milyon TL) kazanmış olacak.



3 ÜLKE, 11 FARKLI ŞEHİR



2006 yılından bu yana oynanan Turkcell Süper Kupa'ya bugüne kadar 3 farklı ülkeden 11 şehir ev sahipliği yaptı. Türkiye'den İstanbul (4), Ankara (2), Konya (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Samsun, Almanya'dan Frankfurt, Köln, Duisburg, Katar'dan Doha bu Süper coşkunun yaşandığı yerler oldu. Yarın bu listeye Riyad ile Suudi Arabistan eklenecek.



REKOR FATİH TERİM'DE



Dün Yunanistan ekibi Panathinaikos'a imza atan 70 yaşındaki Fatih Terim, Süper Kupa'yı tam 3 kez müzesine götürerek organizasyonu en çok kazanan teknik direktör oldu. Galatasaray'ın 6 şampiyonlukla domine ettiği finalde Fenerbahçe ve Trabzonspor 3'er, Beşiktaş 2 kez mutlu sona ulaştı.



