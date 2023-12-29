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Giriş Tarihi: 29.12.2023 21:51 Son Güncelleme: 29.12.2023 21:53

Beşiktaş'tan Süper Kupa maçı için Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davet

AA
Beşiktaş’tan Süper Kupa maçı için Galatasaray ve Fenerbahçe’ye davet

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak bildirilen saatte başlamayan Turkcell Süper Kupa maçına ev sahipliği için kulüplere davette bulundu.

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Finali'nin yaşanan krizden dolayı iptal edilmesinin ardından bir paylaşım yaparak, Dolmabahçe'ye davet etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan "Kapımız Açık!" başlıklı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz." ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş'tan Süper Kupa maçı için Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davet
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