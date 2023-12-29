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Giriş Tarihi: 29.12.2023

İşte Sabah Spor’un ‘süper’ anketi

İşte Sabah Spor’un ‘süper’ anketi
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz pazar 0-0 berabere sona eren derbinin ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta oynanacak ikinci randevu öncesi, SABAH Spor'un usta yazar kadrosu ve muhabirleri dev mücadele için skor tahmininde bulundu. İşte görüşler:

YAZARLAR
ERMAN TOROĞLU: Ben ne zaman Ender Bilgin ile maç yorumlasam, hep penaltılara gidiyor bakalım. Yine öyle olacak mı?
AHMET ÇAKAR: 2-1 / Fenerbahçe
GÜRCAN BİLGİÇ: 2-2 (Penaltılar) / Fenerbahçe
LEVENT TÜZEMEN: (Penaltılar) / Galatasaray
ÖMER ÜRÜNDÜL: 2-2 (Penaltılar) / Fenerbahçe
İSKENDER GÜNEN: 1-0 / Fenerbahçe
FATİH DOĞAN: 2-1 / Fenerbahçe
BÜLENT TİMURLENK: 1-1 (Penaltılar) / İyi penaltı atan alır.
ULAŞ ÖZDEMIR: 2-1 / Fenerbahçe.

MUHABİRLER
MEHMET ÖZCAN: 1-1 (Penaltılar) / Galatasaray
OGÜN ŞAHİNOĞLU: 2-2 (Penaltılar) / Fenerbahçe
YUNUS EMRE SEL: 2-1 Fenerbahçe
SAMET YÜKSEL: 3-1 / Fenerbahçe
BERKAY TURAN: 2-0 / Fenerbahçe
ÇAĞDAŞ HALICI: 2-1 / Galatasaray

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İşte Sabah Spor’un ‘süper’ anketi
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