İşte Sabah Spor’un ‘süper’ anketi

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz pazar 0-0 berabere sona eren derbinin ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta oynanacak ikinci randevu öncesi, SABAH Spor'un ustayazar kadrosu ve muhabirleri dev mücadele içinskor tahmininde bulundu. İşte görüşler:
YAZARLAR
ERMAN TOROĞLU: Ben ne zaman Ender Bilgin ile maç yorumlasam, hep penaltılara gidiyor bakalım. Yine öyle olacak mı? AHMET ÇAKAR: 2-1 / Fenerbahçe GÜRCAN BİLGİÇ: 2-2 (Penaltılar) / Fenerbahçe LEVENT TÜZEMEN: (Penaltılar) / Galatasaray ÖMER ÜRÜNDÜL: 2-2 (Penaltılar) / Fenerbahçe İSKENDER GÜNEN: 1-0 / Fenerbahçe FATİH DOĞAN: 2-1 / Fenerbahçe BÜLENT TİMURLENK: 1-1 (Penaltılar) / İyi penaltı atan alır. ULAŞ ÖZDEMIR: 2-1 / Fenerbahçe.
MUHABİRLER
MEHMET ÖZCAN: 1-1 (Penaltılar) / Galatasaray OGÜN ŞAHİNOĞLU: 2-2 (Penaltılar) / Fenerbahçe YUNUS EMRE SEL: 2-1 Fenerbahçe SAMET YÜKSEL: 3-1 / Fenerbahçe BERKAY TURAN: 2-0 / Fenerbahçe ÇAĞDAŞ HALICI: 2-1 / Galatasaray