İşte Sabah Spor’un ‘süper’ anketi

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonuile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürenbugün Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz pazar 0-0 berabere sona eren derbinin ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta oynanacakBen ne zaman Ender Bilgin ile maç yorumlasam, hep penaltılara gidiyor bakalım. Yine öyle olacak mı?2-1 / Fenerbahçe2-2 (Penaltılar) / Fenerbahçe(Penaltılar) / Galatasaray2-2 (Penaltılar) / Fenerbahçe1-0 / Fenerbahçe2-1 / Fenerbahçe1-1 (Penaltılar) / İyi penaltı atan alır.2-1 / Fenerbahçe.1-1 (Penaltılar) / Galatasaray2-2 (Penaltılar) / Fenerbahçe2-1 Fenerbahçe3-1 / Fenerbahçe2-0 / Fenerbahçe2-1 / Galatasaray