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Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:29 Son Güncelleme: 30.12.2023 00:45

TFF'den Mehmet Büyükekşi açıklaması! Sağlık durumu ve istifa iddiası hakkında gelişme...

TFF’den Mehmet Büyükekşi açıklaması! Sağlık durumu ve istifa iddiası hakkında gelişme...

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, otele gelen ambulansın Başkan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olmadığını, Büyükekşi'nin sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'daki Süper Kupa maçı için sahaya çıkmayan Fenerbahçe ve Galatasaray İstanbul'a dönmek için harekete geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaşanan krizin ardından istifasını hazırladığı kulislerde yayılınca, bu konuda bir açıklama geldi.

TFF yetkilileri, Mehmet Büyükekşi'nin istifa haberlerini yalanladı ve bunun asılsız olduğunu söylediler.

Daha sonra Mehmet Büyükekşi'nin odasına çekildiği ve rahatsızlandığı öğrenildi.

Otele ambulans gelip sağlık ekipleri kontrol için Büyükekşi'nin yanına giderken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu açıklandı.

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TFF'den Mehmet Büyükekşi açıklaması! Sağlık durumu ve istifa iddiası hakkında gelişme...
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