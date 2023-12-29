Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe eski günlerini özlüyor
Giriş Tarihi: 29.12.2023 07:30

Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe eski günlerini özlüyor

Trabzonspor’un yıldızı Nicolas Pepe eski günlerini özlüyor

Trabzonspor'a büyük umutlarla gelen fakat beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu Nicolas Pepe sakatlıkları sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan deneyimli oyuncuya özel bir program uygulanacağı ortaya çıktı. Oyuncunun psikolojik olarak yeni bir sayfa açma konusunda kendisini hazır hissettiği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında 4 maçta yer alamayan 28 yaşındaki oyuncu Nicolas Pepe'ye ara dönemde özel bir program uygulanacak. Bu çalışma dahilinde futbolcunun fiziksel olarak eksikliklerinin giderileceği ve eski gücüne kavuşması için zemin hazırlanacağı ifade edildi.

ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞMAK İSTİYOR

Fildişi Sahilli yıldızın da Arsenal'e transfer olduğu ilk sezonundaki seviyesine dönmeyi çok istediği kaydedilirken psikolojik olarak yeni bir sayfa açma konusunda kendisini hazır hissettiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Özhaseki'den İstanbul'a özel kentsel dönüşüm açıklaması: 1 milyon konut yapacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan 'Milli Beka' vurgusu! Teröristleri inlerinde imha ediyoruz
Son dakika: MSB tüm soruları tek tek cevapladı! "Girilemez denilen yerler artık kontrol altında"
Terör örgütü PKK/YPG ile ABD'den "Lobicilik" anlaşması!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş için çağrı: Zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstereceğiz
Tek başına bir kadın
SON DAKİKA: Merkez Bankası toplam rezervleri rekora doymuyor! Başkan Erdoğan: Daha da artıracağız
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe eski günlerini özlüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA