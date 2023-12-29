Trabzonspor’un yıldızı Nicolas Pepe eski günlerini özlüyor

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında 4 maçta yer alamayan 28 yaşındaki oyuncu Nicolas Pepe'ye ara dönemde özel bir program uygulanacak. Bu çalışma dahilinde futbolcunun fiziksel olarak eksikliklerinin giderileceği ve eski gücüne kavuşması için zemin hazırlanacağı ifade edildi.

ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞMAK İSTİYOR

Fildişi Sahilli yıldızın da Arsenal'e transfer olduğu ilk sezonundaki seviyesine dönmeyi çok istediği kaydedilirken psikolojik olarak yeni bir sayfa açma konusunda kendisini hazır hissettiği belirtildi.