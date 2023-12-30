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Giriş Tarihi: 30.12.2023 09:34 Son Güncelleme: 30.12.2023 09:52

Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlardan alkışlı tepki!

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlardan alkışlı tepki!

Dev derbi için saatler sayıldı ama yaşananlar, ezeli rekabette yeni bir sayfa açtı. Riyad sokakları, iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Kupa Finali için hazırdı… Hem sarı-kırmızılı hem de sarı-lacivertli taraftarlar her şeyden habersiz atkı ve formalarıyla Al-Awwal Park tribünlerinde yerini aldı. Ancak heyecanlı bekleyiş, maçın ertelendiği açıklanınca yerini protestolara bıraktı.

Süper Kupa'ya davet Riyad'da bilbordlara yansımıştı. Sokaklar ve AVM'lerde başrolünde Kerem Aktürkoğlu ile Ferdi Kadıoğlu'nun olduğu afişler vardı. Maçın oynanacağı dün öğle saatlerinde başlayan krize rağmen biz de saat 18.45'te stattaki yerimizi aldık. Riyad'ın bir gün önceki yoğun trafiği, ülkede resmi tatil günleri cuma ve cumartesi olduğu için yoktu. Al-Awwal Park Stadyumu'na çok rahat ulaştık. İçeri girişte de hiçbir sorun yaşanmadı. 18.45'te az olan taraftarların sayısı 20.00 itibarıyla arttı ancak yine de alışık olduğumuz derbi kalabalığı yoktu. Tribünlerde Suudi Arabistan ve Türk bayraklarını yan yana sallayan taraftarlar da yerel kıyafetinin üstüne Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Suudi'ler de vardı.

21.00'E KADAR TAKIMLARI BEKLEDİLER

Saatler 20.15'i gösterdiğinde tribünden 'yuhhhh' sesleri yükselmeye başladı. Ara ara böyle devam etti. 20.35 olup hâlâ maçla ilgili bir gelişme yaşanmayınca bir grup, İstiklal Marşı okumaya başladı. Tüm stat eşlik edince hoparlörlerin sesi açılıp, marş bastırıldı. Taraftarlar bu duruma alkış yaparak tepki gösterdi. Sonrasında stadyumun ışıkları kısılıp ışık şov başlayacakmış gibi bir hava oluşturuldu ama devamı gelmedi. 21.00 itibarıyla bazı taraftarlar stadı terk etti. Bu esnada iki kulübün malzemecileri de stattaki eşyaları toplayarak dönüş sürecini hızlandırdı. Yetkililer 21.05'te basın mensuplarını stattan dışarı çıkardı.

DEV HAZIRLIK YARIM KALDI

Karşılaşmanın yayıncısı A Spor ve ATV ekranlarında milyonlarca kişi mücadeleyi takip etmek için bekleyişteydi. Günlerce dev finali futbolseverlere en iyi şekilde ulaştırmak için hazırlık yapan A Spor ile ATV, derbi günü de 38 kamera ve 100 kişilik ekibiyle stat içinde çalıştı. Ancak kötü haber geldi ve mücadele ertelendi. Bu açıklamamanın ardından stadın ışıkları söndürülünce, yayına nokta konulmak zorunda kalındı.

20 BİN TL HARCADIM

Süper Kupa Finali için Riyad'a giden Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Dev şölen için tribünde uzun süre bekleyen futbolseverler, takımların gelmeyeceğinin bildirilmesinin ardından stattan mutsuz ayrıldı. Maç için torunuyla gelen Fenerbahçeli Nazif Bayırlı, "Buraya gelmek için 20 bin TL masraf yaptık. Böyle olması çok üzücü" derken, G.Saraylı Şerif Elmas da 1 aydır bu maçı beklediğini söyledi.

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Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlardan alkışlı tepki!
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