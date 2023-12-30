Nuri Şahin Dortmund’da

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in yeni adresi, Alman kulübü Borussia Dortmund oldu. 35 yaşındaki hocanın,duyuruldu. Ayrıca Almanya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Sven Bender de 1 Ocak'tan itibaren Terzic'in ekibine katılacak. Şahin ve Bender ileduyuran Dortmund, 63 yaşındaki yardımcı antrenör Armin Reutershahn'ın ise kendi isteği üzerine takımdan ayrıldığını bildirdi.