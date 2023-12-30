Nuri Şahin Dortmund’da

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in yeni adresi, Alman kulübü Borussia Dortmund oldu. 35 yaşındaki hocanın, teknik direktörEdin Terzic'in yardımcısı olarakgörevlendirildiği duyuruldu. Ayrıca Almanya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Sven Bender de 1 Ocak'tan itibaren Terzic'in ekibine katılacak. Şahin ve Bender ile 30 Haziran 2025'ekadar sözleşme yapıldığını duyuran Dortmund, 63 yaşındaki yardımcı antrenör Armin Reutershahn'ın ise kendi isteği üzerine takımdan ayrıldığını bildirdi.