Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, Beşiktaş U-19 Takımı ile yapılan antrenman maçı sonrası tamamlandı.
Siyah-Beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü saat 13.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
FEYYAZ UÇAR VE SAMET AYBABA, FUTBOLCULARIN YENİ YILINI KUTLADI
Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, bugün gerçekleştirilen antrenmanın ardından teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, başarı diledikleri futbolcuların yeni yılını kutladı.
Buluşma, Uçar ile Aybaba'nın futbolculara çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.