Galatasaray’da 2023 yılı böyle geçti!

2023 YILINI İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

2023-2024 sezonunda Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, yılı averajla ikinci sırada tamamladı. Bu sezon 43 puan toplayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile aynı puanda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca en az gol yiyen takım olarak seneyi kapadı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA 3. OLDU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden başladı. Sarı-kırmızılılar elemelerde sırasıyla Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde'yi eleyerek gruplara kaldı. Cimbom; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 5 puanla 3. sırada tamamladı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Aslan, play-offta Sparta Prag ile eşleşti.