Jorge Jesus’tan Süper Kupa ve şampiyonluk sözleri!

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Ertelenen Süper Kupa'yla aynı gün Al Hilal ile gittiği Al-Fayha deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen ve 19 maçlık yenilmezlik serisiyle (17G-2B) devreyi lider bitiren tecrübeli çalıştırıcı yorulduklarını ve 6 haftalık aranın çok iyi olacağını söyledi. Kadrosunda sakatlanarak sezonu kapatan Neymar'ın yanı sıra Bono, Malcom, Neves, Aleksandar Mitrovic, Koulibaly gibi isimlere sahip olan Jorge Jesus, performanslarını şöyle değerlendirdi:

"Burada futbol seviliyor. Yılı kaybetmeden tamamlamak güzel oldu. Şampiyonluk için kararlıyız. Taraftarımız da bunu istiyor. Kalan bölümü de yenilmeden kapatmak güzel olur. Şimdi dinlenme zamanı."