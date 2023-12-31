Riyad’da ne olmuştu? İşte yaşananlar!

"İki başkan (Ali Koç, Dursun Özbek) Ağustos 2023'te TFF'ye vekalet vermiştir. TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ilişkin 20 Ekim'de protokol imzalanmıştır. Anlaşmaya göre İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşmaya varılmıştır" "Kulüpler, takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin protokole eklenmesini istemiştir. S.Arabistanlı yetkililer, maçtan hemen önce anlaşmaya aykırı olan bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir."
T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Süper Kupa'da yaşanan süreci kronolojik olarak anlattı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda madde madde şu ifadeler yer aldı: 29 ARALIK 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen ancak ileri bir tarihe ertelenen G.Saray-F.Bahçekarşılaşması ile ilgili gerek yurt içinde gereksede yurt dışında yoğun bilgi kirliliği ile karşıkarşıya kalınmıştır. TFF, Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine ek gelir sağlama önerisinde bulunmuş ve bir teklif hazırlamıştır. İki kulüp başkanı, Ağustos 2023 tarihinde Süper Kupa finali için TFF'ye vekalet vermiştir. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının en iyi teklifi veren Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması, tamamen kulüplerve TFF tarafından ortak bir kararla belirlenmişve organize edilmiştir. ORTAK kararın ardından maçın 29 Aralık 2023'te TSİ 20.45'te oynanması planlanmıştır. MAÇ organizasyonun öncesinde TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada vetribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin20 Ekim 2023'te bir protokol üzerinde mutabakatavarılmıştır.
SÖZLEŞMEDE FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşlarınkurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılıolması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması veTürk bayraklarının kullanılmasına yönelikuzlaşıya varmışlardır. KULÜPLER, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudiyetkililer arasında daha önceden yapılan protokoleeklenmesini talep etmişlerdir. SUUDİ Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir.
BU gelişmeler neticesinde Türkiye kamuoyunda konu sosyal medyada gündeme gelmişve konuyla ilgili dezenformasyon üretildiğitespit edilmiştir. DEVLETİMİZİN kurumlarına ve milletimizin değerlerine yönelik tasvip edilmesimümkün olmayan hakaretamiz ifadelerin kullanıldığı görülmüştür. "MAÇ başlarken İstiklal Marşı okunmayacağı ve Türk bayraklarının sahaya alınmadığı" iddiaları, taraflardan elde edilen bilgiler doğrultusundaDezenformasyonla Mücadele Merkezimizceyalanlanmıştır."
ARABİSTAN'DAN MESAJ
Suudi Arabistan devletine bağlı bir kuruluş olan Süper Kupa'nın organizatörü Riyadh Season, önceki gün Riyad'da yaşanan süreçle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuz gururu vurgulamak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti'ninmilli marşının çalınması veTürkiye Cumhuriyeti'ninsahip olduğu statününtanınması için stadyumiçinde ve tribünlerde Türkbayraklarının sergilenmesikonusunda anlaşmaya vardık. Bu protokole rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."
DÜNYA MEDYASI BUNU KONUŞTU! So Foot (Fransa): "Maç saatinin gelmesine ve yerel taraftarların tribünlerde bulunmasına rağmen maç resmi olarak iptal edildi." AS (İspanya): "Birkaç beklenen saatin ardından anlaşmaya varılamadı ve Süper Kupa oynanmayacak duyurusu yapıldı." Daily Mail (İngiltere): "Riyad'daki Türkiye Süper Kupası iptal edildi." A Bola (Portekiz): "Riyad'daki Türkiye Süper Kupası, takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle iptal edildi." Bild (Almanya): "Çöldeki Türkiye derbisinde büyük tartışma."
PROVADA İSTİKLAL MARŞI OKUNMUŞ
İstiklal Marşı görüntülerini yayınlayan Anadolu Ajansı tartışmalara noktayı koydu Galatasaray ile Fenerbahçe'nin önceki gün Riyad'da oynamayı planladığı Süper Kupa maçı, kulüplerin, protokole eklenmesini istediği bazı maddeler nedeniyle yapılamadı ve final ileri bir tarihe ertelendi. SuudiArabistan'da yaşananlarla ilgili ise sosyalmedyadaki bilgi kirliliği dikkat çekti. Dev mücadelenin ertelenmesi öncesinde en çok gündeme gelen konu İstiklal Marşı'nın okunup okumayacağı iddiasıydı. Bununla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Dün Anadolu Ajansı, sosyal medya hesabından, Al -Awwal Stadı'nda yapılan provalarda İstiklal Marşı görüntülerini yayınladı ve tartışmalara noktayı koydu. Maçtan önce gerçekleştirilen provalardaİstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı.
Büyükekşi: Şimdi daha iyiyim TFF BaşkanıMehmetBüyükekşi,Türkiye'yedönüşte sorularakısa yanıt verdi.Riyad'da fenalaştığıiddia edilenBüyükekşi,"Şimdi daha iyiyim.Herkese iyiyıllar. Gerekenaçıklamayı zatenyaptık" ifadelerinikullandı.