Riyad’da ne olmuştu? İşte yaşananlar!

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Süper Kupa'da yaşanan süreci kronolojik olarak anlattı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda madde madde şu ifadeler yer aldı:2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen ancak ileri bir tarihe ertelenenSüper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine ek gelir sağlama önerisinde bulunmuş ve bir teklif hazırlamıştır. İki kulüp başkanı, Ağustos 2023 tarihinde Süper Kupa finali için TFF'ye vekalet vermiştir.Turkcell Süper Kupa müsabakasının en iyi teklifi veren Suudi Arabistan'ın başkentikararın ardından maçın 29 Aralık 2023'te TSİ 20.45'te oynanması planlanmıştır.organizasyonun öncesinde TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasındaFIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararasıve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir milli maç olmamasına rağmenmaçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerininArabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir.gelişmeler neticesinde Türkiye kamuoyundakurumlarına ve milletimizin değerlerine yönelikkullanıldığı görülmüştür.başlarken İstiklal Marşı okunmayacağı ve Türk bayraklarının sahaya alınmadığı" iddiaları,Suudi Arabistan devletine bağlı bir kuruluş olan Süper Kupa'nın organizatörü Riyadh Season, önceki gün Riyad'da yaşanan süreçle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuz gururu vurgulamak isteriz.Bu protokole rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı.""Maç saatinin gelmesine ve yerel taraftarların tribünlerde bulunmasına rağmen maç resmi olarak iptal edildi.""Birkaç beklenen saatin ardından anlaşmaya varılamadı ve Süper Kupa oynanmayacak duyurusu yapıldı.""Riyad'daki Türkiye Süper Kupası iptal edildi.""Riyad'daki Türkiye Süper Kupası, takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle iptal edildi.""Çöldeki Türkiye derbisinde büyük tartışma."İstiklal Marşı görüntülerini yayınlayan Anadolu Ajansı tartışmalara noktayı koydualatasaray ile Fenerbahçe'nin önceki gün Riyad'da oynamayı planladığı Süper Kupa maçı, kulüplerin, protokole eklenmesini istediği bazı maddeler nedeniyle yapılamadı ve final ileri bir tarihe ertelendi.Dev mücadelenin ertelenmesi öncesinde en çok gündeme gelen konu İstiklal Marşı'nın okunup okumayacağı iddiasıydı. Bununla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Dün Anadolu Ajansı, sosyal medya hesabından, Al -Awwal Stadı'nda yapılan provalarda İstiklal Marşı görüntülerini yayınladı ve tartışmalara noktayı koydu.Büyükekşi: Şimdi daha iyiyim