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Giriş Tarihi: 31.12.2023 10:09 Son Güncelleme: 31.12.2023 11:12

Son dakika Beşiktaş haberi: Valentin Rosier’e ikinci şans

SPOR SERVİSİ
Son dakika Beşiktaş haberi: Valentin Rosier’e ikinci şans

Valentin Rosier'in istediği teklifler gelmemesi halinde Beşiktaş'ta devam edebileceği öğrenildi. Bruno Genesio'nun göreve gelmesi halinde vatandaşına ikinci bir şans vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ile ilgili kararı yeni teknik heyet verecek. Aboubakar, Suudi Arabistan kulüpleri ile görüşmesini sürdürürken Ghezzal'ın Bruno Genesio ile Lyon'da birlikte çalışmasına rağmen kalma ihtimali zor gözüküyor.

Onana'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Rosier'in ise istediği teklifler gelmemesi halinde Beşiktaş'ta devam edebileceği öğrenildi. Fransız çalıştırıcının, vatandaşına ikinci bir şans vermesi bekleniyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Valentin Rosier’e ikinci şans
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