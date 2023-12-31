Son dakika Fenerbahçe haberi: Sağda forma Mert Müldür’e emanet

Nijeryalı yıldızın Afrika Kupası için Milli Takım'ına gitmesi sonrası, 13 Ocak itibarıyla ligdeki maçlara yetenekli sağ bek ile başlayacak olan Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli çalıştırıcısı, oyuncusunu fizik olarak hazır hale getirmeye çalışıyor.

24 yaşındaki futbolcunun, bu haftaya kadar istenilen performansı sahaya yansıtamaması sorun olarak görülüyor. Ancak teknik heyetin Mert ile yakından ilgilenerek eksiklerini gidermesini sağlayacağı öğrenildi. Bu sezon ligde 9, Avrupa'da ise 2 maçta toplam 216 dakika görev yapan milli futbolcunun da hocasına her zaman göreve hazır olduğu mesajını verdiği öğrenildi.