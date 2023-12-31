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Giriş Tarihi: 31.12.2023 10:05 Son Güncelleme: 31.12.2023 11:11

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sağda forma Mert Müldür'e emanet

SPOR SERVİSİ
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sağda forma Mert Müldür’e emanet

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Afrika Kupası'na gidecek Osayi-Samuel'in yokluğunda sağ beke Mert Müldür'ü hazırlıyor.

Nijeryalı yıldızın Afrika Kupası için Milli Takım'ına gitmesi sonrası, 13 Ocak itibarıyla ligdeki maçlara yetenekli sağ bek ile başlayacak olan Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli çalıştırıcısı, oyuncusunu fizik olarak hazır hale getirmeye çalışıyor.

24 yaşındaki futbolcunun, bu haftaya kadar istenilen performansı sahaya yansıtamaması sorun olarak görülüyor. Ancak teknik heyetin Mert ile yakından ilgilenerek eksiklerini gidermesini sağlayacağı öğrenildi. Bu sezon ligde 9, Avrupa'da ise 2 maçta toplam 216 dakika görev yapan milli futbolcunun da hocasına her zaman göreve hazır olduğu mesajını verdiği öğrenildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Sağda forma Mert Müldür'e emanet
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