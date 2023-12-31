Takımlara büyük moral

Riyad'daki Süper Kupa'da sahaya çıkamayan G.Saray ve F.Bahçe İstanbul'a coşkulu karşılama ile döndü. Sarılacivertliler, Sabiha GökçenHavalimanı Genel HavacılıkTerminali'ne iniş yaparken taraftarların da desteği vardı. F.Bahçe kafilesini yaklaşık 3 bin taraftar karşılarken teknik direktör İsmail Kartal, "Buraya kadargeldiğiniz için çok teşekkürederim" sözleri ile futbolseverleri selamladı. Başkan Ali Koç'un uçağı takımdan önce iniş yaparken özel aracı ile ayrıldı.
EZELİ RAKİPLER SABAHA KARŞI DÖNDÜ
G.Saray kafilesi ise İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. 3 bini bulan taraftarın karşıladığı sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve oyunculara sevgi gösterileri vardı. "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratları yapılırken teknik direktör Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli açıklamayı TFFve kulüpler yaptı" dedi. Öte yandan bazı F.Bahçeli taraftarların da formaları ile G.Saray'ı karşılamak için geldiği görüldü.