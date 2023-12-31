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Giriş Tarihi: 31.12.2023

Takımlara büyük moral

BERKAY TURAN
Takımlara büyük moral
Riyad'daki Süper Kupa'da sahaya çıkamayan G.Saray ve F.Bahçe İstanbul'a coşkulu karşılama ile döndü. Sarılacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaparken taraftarların da desteği vardı. F.Bahçe kafilesini yaklaşık 3 bin taraftar karşılarken teknik direktör İsmail Kartal, "Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim" sözleri ile futbolseverleri selamladı. Başkan Ali Koç'un uçağı takımdan önce iniş yaparken özel aracı ile ayrıldı.

EZELİ RAKİPLER SABAHA KARŞI DÖNDÜ
G.Saray kafilesi ise İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. 3 bini bulan taraftarın karşıladığı sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve oyunculara sevgi gösterileri vardı. "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratları yapılırken teknik direktör Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli açıklamayı TFF ve kulüpler yaptı" dedi. Öte yandan bazı F.Bahçeli taraftarların da formaları ile G.Saray'ı karşılamak için geldiği görüldü.

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Takımlara büyük moral
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