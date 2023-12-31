Takımlara büyük moral

Riyad'daki Süper Kupa'da sahaya çıkamayan G.Saray ve F.Bahçe İstanbul'a coşkulu karşılama ile döndü. Sarılacivertliler,iniş yaparken taraftarların da desteği vardı. F.Bahçe kafilesini yaklaşık 3 bin taraftar karşılarken teknik direktör İsmail Kartal,sözleri ile futbolseverleri selamladı. Başkan Ali Koç'un uçağı takımdan önce iniş yaparken özel aracı ile ayrıldı.G.Saray kafilesi ise İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. 3 bini bulan taraftarın karşıladığı sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve oyunculara sevgi gösterileri vardı.tezahüratları yapılırken teknik direktör Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada,dedi. Öte yandan bazı F.Bahçeli taraftarların da formaları ile G.Saray'ı karşılamak için geldiği görüldü.