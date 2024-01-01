4 yıldızla ilgili karar hocanın

Beşiktaş’ta Aboubakar, Rosier, Ghezzal ve Onana’nın durumu yeni teknik direktörün göreve başlamasından sonra belli olacak
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 futbolcundan birisi olan Eric Bailly ile yollar ayrılırken; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın durumları belirsizliğini koruyor. Vincent Aboubakar'la Suudi Arabistan, Rusya ve Brezilya'dan ilgilenen kulüpler bulunuyor. Sonolarak Gremio'nun 31 yaşındakioyuncu için teklif yaptığı önesürülse de aracılar vasıtasıyla sözlüolarak iletilen mesajların, resmi olarakhenüz kulübe gelmediği belirtildi.
GENESİO'DAN YANIT BEKLENİYOR
Siyah-beyazlı yönetimin,oyuncudan beklediğibonservis geliri ise5 milyon Euro. AncakAboubakar'ın yanı sıradiğer üç futbolcuyla ilgilikararı yeni teknik direktörverecek. Beşiktaş,takımın başına BrunoGenesio'yu getirmekiçin görüşmelerini sürdürüyor.Ancak Fransızhoca, şu ana kadar net bircevap vermedi.