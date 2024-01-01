4 yıldızla ilgili karar hocanın

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 futbolcundan birisi olan Eric Bailly ile yollar ayrılırken; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın durumları belirsizliğini koruyor. Vincent Aboubakar'la Suudi Arabistan, Rusya ve Brezilya'dan ilgilenen kulüpler bulunuyor.AncakAboubakar'ın yanı sıradiğer üç futbolcuyla ilgilikararı yeni teknik direktörverecek. Beşiktaş,takımın başına BrunoGenesio'yu getirmekiçin görüşmelerini sürdürüyor.Ancak Fransızhoca, şu ana kadar net bircevap vermedi.