Bülent Uygun: Ligi en güzel şekilde forse edeceğiz

Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada heyecan ve duygu yaşadığını belirterek, "2009'da ayrılıyorsunuz. Çok güzel şeyler yaşadığınız bir yere tekrardan geliyorsunuz. Tabii kader gayrete aşıktır. Bazen kader sizlere neyi nasip ederse o şekilde de hayat sizin mücadelenizi devam ettirir. Bugün burada olmak, Sivas'ta ve Sivasspor'da, yiğidolarla beraber olmak gerçekten mutluluk verici. O yüzden de iyi ki geldik. İyi ki beraberiz. Keşke o zamanlar taraftarlarımız bu zamanki taraftarlar gibi olsaydı da o zaman UEFA'ya gittiklerimizde ya da Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimizde şampiyonluklar kupası kazanmamıza vesile olurlardı. Ama gene de bir an önce taraftarımızı tribünlere bekliyoruz. Onların bir an önce desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"YOĞUN BİR TEMPODA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Taraftarlardan Sivasspor'u sonuna kadar desteklemelerini isteyen Uygun, "Bir şehrin markası ve başarısı o şehrin kalitesini yükseltir. Bugün dünyanın her bir yerinde olan 7 milyona yakın Sivaslı'nın olduğu bir ortamda taraftarlarımızın da tribündeki yerlerini almalarını Sivasspor'u sonuna kadar desteklemelerini istiyorum. Biz onlar için elimizden geleni yapacağız. İlk etapta Kayseri deplasmanı sonra da içeride kendi evimizde Galatasaray maçının da taraftarını ağırlayarak ligi en güzel şekilde forse edeceğiz. 21 gün çok önemli. 7-8 tane maç var. O yüzden de çok yoğun ve meşakkatli bir tempoda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"BENİ SİVASLI ZANNEDİYORLAR"



Sivasspor'dan gelen teklif sonrası yaşanan süreci anlatan Uygun, "Teklifle ilgili, bana haftalardır bundan önceki seneler dahil olmak üzere birçok sevenlerimiz, taraftarlarımız bana bahsetti. Konuyu bile gündeme getirmelerine müsaade etmedim. Çünkü benim öyle bir huyum yok. Hani çocuk doğduğunda biz o süreci yaşadığımız için mutluluğu daha farklı oluyor. Bir takıma gidebiliyorsunuz ama malum biliyorsunuz beni Sivaslı zannediyorlar. Yani bir Sakaryalı olarak ben burada 8 senemi verdim. 8 sene boyunca burada yattım. Burada kalktım. İnsan dolayısıyla böyle bir şey olduğunda ister istemez heyecan duyuyor" ifadelerini kullandı.