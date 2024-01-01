Galatasaray evinde rakip tanımıyor

Galatasaray'ın ligde iç sahada yenilmezlik serisi 25 maça ulaşırken rakiplerin de korkulu rüyası durumunda. Bir yılı aşan bu periyotta 23 galibiyet-2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı takım, Aslantepe'de son lig mağlubiyetini geçen sezonun ikinci haftasında Giresunspor'dan aldı ve 2023 senesinde rakip tanımadı.



TAKIM BUL ANGELINO!



Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesinde 10 gün izin verilen Angelino, iptal edilen Süper Kupa kafilesine de dahil edilmemişti. Sarı-kırmızılı kulüp, opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Angelino'yu sezonun ikinci yarısında düşünmüyor. İspanyol sol bekten kendisine kulüp bulması istendi. Ajax'ın ilgisinin olduğu Angelino'yu Leipzig satmayı planlıyor.