Kanarya’da veda zamanı!

Süper Lig'de zirveyi elinde tutan Fenerbahçe, sezonun ikinci bölümünde de koltuğu kaybetmemek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Devre arası transferinde stopere Çağlar Söyüncü ikna edilemezse yabancı bir isim düşünen yönetim, 6 numarada ise Krunic'i bitirmeye çalışıyor.. 3 yabancı futbolcu transferi muhtemel görünen F.Bahçe'nin,14 yabancı hakkı dolu olan Kanarya'da baştaolmak üzerevegönderilecekler listesinde yer alıyor. Fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Michy Batshuayi de gitmek istiyor. Avrupa Şampiyonası'nda Belçika formasıyla EURO 2024'te forma giymeyi hedefleyen golcü futbolcu, iyi bir teklif alması halinde ayrılmayı planladığını yönetime bildirdi.Bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Ryan Kent, bu sezon 15 maçta görev yaptı. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Hull City ile birlikte bazı Championship takımları kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.Sarı-lacivertliler, Süper Kupa maçının ertelenmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Final öncesinde yaşanan aksaklıklar, tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle yaşanmıştır, bunun ötesinde herhangi başka bir sebebi ve amacı yoktur. Gündemin diplomasi, siyaset ve komplo teorileriyle dolu bir kavga ortamına çekilmesi bizi şaşırtmıştır. Bu gündemin ne dış politika, ne siyaset, ne de komplo teorileriyle hiçbir ilişkisi yoktur."Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 1.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Bartuğ Elmaz, forma giymek istiyor.Daha fazla şans bularak kendini geliştirmesi istenen 20 yaşındaki futbolcunun 6 aylığına kiralanmasına sıcak bakılıyor.