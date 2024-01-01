Kanarya’da veda zamanı!

Ara dönemde üç takviye yapacak olan sarı-lacivertli kulüp, yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda. Gönderilecekler listesinin ilk sıralarında Kent, Crespo, Zajc ve Lincoln var
Süper Lig'de zirveyi elinde tutan Fenerbahçe, sezonun ikinci bölümünde de koltuğu kaybetmemek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Devre arası transferinde stopere Çağlar Söyüncü ikna edilemezse yabancı bir isim düşünen yönetim, 6 numarada ise Krunic'i bitirmeye çalışıyor. Teknik direktörİsmail Kartal, sol kanatiçin de Avrupa'dan birisim bakılmasını istedi. 3 yabancı futbolcu transferi muhtemel görünen F.Bahçe'nin, yeni geleceklere yeraçabilmek için kadrodaki bazıisimlerle vedalaşması gerekecek.
MİCHY BATSHUAYİ AYRILMAK İSTİYOR
14 yabancı hakkı dolu olan Kanarya'da başta Ryan Kent olmak üzere Miguel Crespo, MihaZajc ve Lincoln gönderilecekler listesinde yer alıyor. Fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Michy Batshuayi de gitmek istiyor. Avrupa Şampiyonası'nda Belçika formasıyla EURO 2024'te forma giymeyi hedefleyen golcü futbolcu, iyi bir teklif alması halinde ayrılmayı planladığını yönetime bildirdi. F.Bahçe cephesioyuncuyu kaybetmek istemesede gelecek bonservis teklifinegöre bir karar verecek.
RYAN KENT'E ADA'DAN TALİP VAR
Bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Ryan Kent, bu sezon 15 maçta görev yaptı. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Hull City ile birlikte bazı Championship takımları kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
F.BAHÇE'DEN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertliler, Süper Kupa maçının ertelenmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Final öncesinde yaşanan aksaklıklar, tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle yaşanmıştır, bunun ötesinde herhangi başka bir sebebi ve amacı yoktur. Gündemin diplomasi, siyaset ve komplo teorileriyle dolu bir kavga ortamına çekilmesi bizi şaşırtmıştır. Bu gündemin ne dış politika, ne siyaset, ne de komplo teorileriyle hiçbir ilişkisi yoktur."
BARTUĞ ELMAZ KİRALIK GİDECEK
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 1.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Bartuğ Elmaz, forma giymek istiyor. Orta sahaya bir takviye dahayapacak olan sarı-lacivertlilerdegenç oyuncu iyice geriplana düşecek. Daha fazla şans bularak kendini geliştirmesi istenen 20 yaşındaki futbolcunun 6 aylığına kiralanmasına sıcak bakılıyor.