Liverpool, yeni yılın ilk maçında şov yaptı!

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Anfield Road'da Newcastle United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, Premier Lig'de yeni yılın ilk maçından 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, Mohamed Salah (2) Curtis Jones ve Cody Gakpo kaydetti. Newcastle United'ın gollerini ise Isak ve Botman attı.

Bu sonuçla birlikte Jurgen Klopp'un ekibi, puanını 45 yaparak liderliğini sürdürdü. Newcastle United ise 29 puanda kaldı.

Liverpool, Newcastle karşısında 6 xG'ye ulaştı. 2016-17 sezonundan beri bu gol beklentisi sayısına ulaşabilen bir takım ligde yoktu.