Merih Napoli yolunda

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.Savunmasını güçlendirmek isteyen Çizme temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncuya devre arasında teklif yapacak. Merih ise İtalya futboluna olan alışkanlığı nedeniyle Napoli'den gelen teklife sıcak bakıyor. Sakatlıklardan dolayı bu sezon 8 maçta forma giyerken 1 gol-1 asistlik katkı gerçekleştirdi.