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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Merih Napoli yolunda

Merih Napoli yolunda
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a göre; yazın transfer olduğundan bu yana sakatlıklarla boğuşan milli stoperi, Napoli gözüne kestirdi. Savunmasını güçlendirmek isteyen Çizme temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncuya devre arasında teklif yapacak. Merih ise İtalya futboluna olan alışkanlığı nedeniyle Napoli'den gelen teklife sıcak bakıyor. Sakatlıklardan dolayı bu sezon 8 maçta forma giyerken 1 gol-1 asistlik katkı gerçekleştirdi.

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Merih Napoli yolunda
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