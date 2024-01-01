Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 4 yıldızla ilgili karar hocanın
Giriş Tarihi: 1.1.2024 11:01 Son Güncelleme: 1.1.2024 11:59

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 4 yıldızla ilgili karar hocanın

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 4 yıldızla ilgili karar hocanın

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Aboubakar, Rosier, Ghezzal ve Onana’nın durumu yeni teknik direktörün göreve başlamasından sonra belli olacak.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 futbolcundan birisi olan Eric Bailly ile yollar ayrılırken; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın durumları belirsizliğini koruyor. Vincent Aboubakar'la Suudi Arabistan, Rusya ve Brezilya'dan ilgilenen kulüpler bulunuyor. Son olarak Gremio'nun 31 yaşındaki oyuncu için teklif yaptığı öne sürülse de aracılar vasıtasıyla sözlü olarak iletilen mesajların, resmi olarak henüz kulübe gelmediği belirtildi.

GENESIO'DAN YANIT BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncudan beklediği bonservis geliri ise 5 milyon Euro. Ancak Aboubakar'ın yanı sıra diğer üç futbolcuyla ilgili kararı yeni teknik direktör verecek. Beşiktaş, takımın başına Bruno Genesio'yu getirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Fransız hoca, şu ana kadar net bir cevap vermedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Gazze'den dünyaya tarihi mesaj! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal vefat etti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Japonya'da 7.4 şiddetinde deprem! Tsunami alarmı verildi!
Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
Ali Bey artık CHP’nin başına geçmenizin zamanı gelmedi mi?
Son dakika: Hakkari Yüksekova'da peş peşe korkutan depremler!
Eski Federasyon Başkanına ağır suçlama: 280 yıl hapsi isteniyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Atatürk 150 yıllık çöküşe son verdi
Niğde’de akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 4 yıldızla ilgili karar hocanın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA