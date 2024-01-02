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Giriş Tarihi: 2.1.2024

Altay Bayındır’a ayıp ediyorlar!

Altay Bayındır’a ayıp ediyorlar!
Manchester United'da Afrika Uluslar Kupası sürecinde birinci kaleci olarak forma giyme hayali kuran Altay Bayındır'a kötü haber geldi. İngiliz basınından Mirror'da; Andre Onana Kamerun Milli Takımı'na gideceği için ManU'nun, Altay'a güvenmediği ve kadroya takviye yapacağı bildirildi. Manchester ekibinin, şu anda boşta olan eski file bekçisi David de Gea'ya sezon sonuna kadar kaleyi emanet edeceği aktarıldı. Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservisle İngiliz devine transfer olan ancak hiçbir maçta süre şansı bulamayan Altay'ın bu konudaki tavrı merak konusu…

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Altay Bayındır’a ayıp ediyorlar!
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