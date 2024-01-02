Altay Bayındır’a ayıp ediyorlar!

Manchester United'da Afrika Uluslar Kupası sürecinde birinci kaleci olarak forma giyme hayali kuran Altay Bayındır'a kötü haber geldi. İngiliz basınından Mirror'da; Andre Onana Kamerun Milli Takımı'na gideceği içinManchester ekibinin, şu anda boşta olan eski file bekçisikaleyi emanet edeceği aktarıldı. Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservisle İngiliz devine transfer olan ancak hiçbir maçta süre şansı bulamayan Altay'ın bu konudaki tavrı merak konusu…