Altay Bayındır’a büyük ayıp! De Gea dönüyor

Manchester United'da Afrika Uluslar Kupası sürecinde birinci kaleci olarak forma giyme hayali kuran Altay Bayındır'a kötü haber geldi. İngiliz basınından Mirror'da; Andre Onana Kamerun Milli Takımı'na gideceği için Erik ten Hag'ın Altay'a güvenmediği ve kadroya takviye yapacağı bildirildi.

Manchester ekibinin, şu anda boşta olan eski file bekçisi David de Gea'ya sezon sonuna kadar kaleyi emanet edeceği aktarıldı. Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservisle İngiliz devine transfer olan ancak hiçbir maçta süre şansı bulamayan Altay'ın bu konudaki tavrı merak konusu…