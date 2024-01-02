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Giriş Tarihi: 2.1.2024 09:37 Son Güncelleme: 2.1.2024 10:02

Altay Bayındır’a büyük ayıp! De Gea dönüyor

SPOR SERVİSİ
Altay Bayındır’a büyük ayıp! De Gea dönüyor

İngiliz basını, Manchester United'ın Afrika Kupası'na gidecek Andre Onana'nın yerine boşta olan eski kalecisi David de Gea'yı sezon sonuna kadar transfer edeceğini yazdı. Haberde Erik ten Hag'ın Altay Bayındır'a güvenmediği de kaydedildi.

Manchester United'da Afrika Uluslar Kupası sürecinde birinci kaleci olarak forma giyme hayali kuran Altay Bayındır'a kötü haber geldi. İngiliz basınından Mirror'da; Andre Onana Kamerun Milli Takımı'na gideceği için Erik ten Hag'ın Altay'a güvenmediği ve kadroya takviye yapacağı bildirildi.

Manchester ekibinin, şu anda boşta olan eski file bekçisi David de Gea'ya sezon sonuna kadar kaleyi emanet edeceği aktarıldı. Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservisle İngiliz devine transfer olan ancak hiçbir maçta süre şansı bulamayan Altay'ın bu konudaki tavrı merak konusu…

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Altay Bayındır’a büyük ayıp! De Gea dönüyor
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