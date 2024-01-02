Genesio yoksa Luce var!

Beşiktaş, yeni teknik direktörü için artık saatleri sayıyor. Fransız hoca yapılan teklifi kabul ederse hemen İstanbul’a gelecek. Aksi durumda ise Kartal’ın alternatifleri hazır. Mircea Lucescu ile hem kendisi hem de oğlu Razvan için görüşme gerçekleştirildi
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi teknik direktör sorununun çözümü için kollar sıvandı. Bir süredirgörüşülen Bruno Genesio'yakarar vermesi için bugünekadar süre tanıyan siyah-beyazlılar, gelecekyanıta kilitlendi. 1.5+1 yıllık sözleşme üzerinden 3.5 milyon Euro maaş önerilen Fransız hoca, teklifi kabul ederse hemen İstanbul'a gelecek. Aksi durumda ise alternatifler üzerinden çalışma başlayacak. Sergen Yalçın'ın Antalyaspor ile anlaşması sonrası yeni teknik adamın yabancı olması kesinleşti. Genesio'nun arkasında listedeikinci isim ise Mircea Lucescu....
VİTOR PEREİRA'NIN ADI DA BEŞİKTAŞ'LA ANILIYOR
Boşta olan 78 yaşındaki çalıştırıcı ile ön görüşme yapıldı. Tecrübeli teknik direktörüngeçiş sürecinde sezon sonuna kadartakımın başında yer alması, yazın ise oğluRazvan Lucescu düşünülüyor. PAOK ileYunanistan'da lider durumda bulunan 54yaşındaki Razvan'ı şu an getirmek mümkündeğil. Baba Lucescu ile de fikir alışverişinde bulunulduğu ve Genesio'dan ret yanıtı gelirse bu plan üzerinden hareket edileceği öğrenildi. Bu arada iki gün içinde teknik adam konusu çözüme kavuşmazsa, Kasımpaşa sınavına da Serdar Topraktepe çıkacak. Vitor Pereira'nın adı çeşitli mecralarda geçse de yönetim henüz bu yönde bir girişimde bulunmuş değil.