Genesio yoksa Luce var!

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi teknik direktör sorununun çözümü için kollar sıvandı.1.5+1 yıllık sözleşme üzerinden 3.5 milyon Euro maaş önerilen Fransız hoca, teklifi kabul ederse hemen İstanbul'a gelecek. Aksi durumda ise alternatifler üzerinden çalışma başlayacak. Sergen Yalçın'ın Antalyaspor ile anlaşması sonrası yeni teknik adamın yabancı olması kesinleşti.Boşta olan 78 yaşındaki çalıştırıcı ile ön görüşme yapıldı.Baba Lucescu ile de fikir alışverişinde bulunulduğu ve Genesio'dan ret yanıtı gelirse bu plan üzerinden hareket edileceği öğrenildi. Bu arada iki gün içinde teknik adam konusu çözüme kavuşmazsa, Kasımpaşa sınavına da Serdar Topraktepe çıkacak. Vitor Pereira'nın adı çeşitli mecralarda geçse de yönetim henüz bu yönde bir girişimde bulunmuş değil.