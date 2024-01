Giderse gitsin!

Yapılan açıklamada en uygun takvimde ertelenen Süper Kupa finalinin oynanacağı belirtildi. TFF'nin finali en uygun takvimde nerede oynatmasını isterdiniz. Bu konuda bir tavsiyeniz var mı?Süper Kupa finalinde yaşananlar, Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuları psikolojik olarak etkilemiş midir? Bunun sahaya olumsuz bir etkisi olur mu? Yoksa iki teknik adam da maç oynanmadığı için mutlu mudur?Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer döneminde mutlaka oyuncu alması gereken mevkiler hangileri. Bunlar olmazsa olmaz mıdır?Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi yaşanıyor. Giderse önemli bir eksiklik olur mu? Galatasaray mutlaka futbolcuyu takımda tutmalı mı?Sergen Yalçın, Beşiktaş derken iki yıl aradan sonra bir takımla yani Antalyaspor'la anlaştı. Beşiktaş, "Listemizde, istediğimiz zaman görüşürüz" gibi bir açıklama da yapmıştı. Bu açıklamayı samimi bulmayan Yalçın, Antalya'ya gitti. Ne diyorsunuz?Ziyech'in eksikliği "Eyvah" denilecek durumdan çıktı. Barış Alper de var ellerinde, Tete de… Eğer bir oyuncu mutsuzsa ve gitmek istiyorsa tutmak akıllıca değil.Bu finale yakışan ilk kent Hatay'dır.İkincisi Samsun elbette. Cumhuriyet'in 100. yılında anlamı büyük. Riyad'da yaşananlardan sonra Atatürk Olimpiyat Stadı da bu maçın bir numaralı adayı haline geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları derbiyi "Atatürk Bayramı"na çevirirler.Her iki takım futbolcularının da ertelemeden etkilendiğini düşünmüyorum. Tek problemleri tatillerinden gün eksilmesi. Ona üzülmüşlerdir. Derbiler yıpratıcı maçlardır. Hem fizik hem de psikolojik olarak öncesi ve sonrasında yara bırakır.Fenerbahçe sadecekalitesini yükseltecek bir oyuncu,altı-sekiz oynayabilecek bir orta sahabulursa rahatlar. Stoperde de aynıdurum söz konusu. Takımdan ayrılacakoyuncular olabilir, buna görede bir planlama yapacaklardır. Peresve Lincoln'ün takımadöneceğini de hesaplamakdurumundalar.İşin özeti bu.Ziyech ile birlikte Zaha transferi de Şampiyonlar Ligi için yapıldı. Gruptan çıkamayıp elde Avrupa Ligi kalınca, Ziyech'in eksikliği "eyvah" denilecek durumdan çıktı. Barış Alper de var ellerinde, Tete de…Çünkü Ziyech, Kerem-İcardi hattına eklenen ciddi bir atak seçeneğiydi.Sergen Yalçın doğru düşünüyor. Adı ortaya atıldığında da kendisiyle görüşülmemişti, Antalya ile anlaşana kadar da telefonu Beşiktaş hattından çalmadı. Sadece gündemde isminin geçmesiyle birlikte taraftar oyalandı. Yalçın'ın bu seçimi ile birlikte yönetimin üstüne yeni bir yük bindi.Hakim Ziyech marka bir oyuncu ama zihinsel olarak başarılara ve kupalara doymuş. Ajax'a gitmek istediğini duydum. Gidişi, G.Saray'da eksiklik yaratmaz.Ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışı son sürat devam edecek. İki takımın da Süper Kupa'yı bu süreçte oynamak isteyeceklerini düşünmüyorumTürkiye'de Samsun şehri olmalı. Ya da özgürce hareket edeceğimiz, bir millet iki devlet dediğimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmeliyiz.Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular Süper Kupa finalinin oynanmamasından asla olumsuz etkilenmemişlerdir. Çünkü çoğunun kafası, bir an önce tatile çıkmak yönündeydi.Fenerbahçeli futbolcuların da İstanbul'a iner inmez, bavullarını alarak tatile çıktıklarını gördük. İki teknik adam İsmail Kartal ve Okan Buruk da Süper Kupa'ya kafaca iyi hazırlanmışlardı. Çünkü kupanın en büyük özelliği, mutlaka bir galip gelecek takım olmasıydı. Maçın oynanmaması, hocalar adınaanlayışında olmamıştır.Bunun için ön görüşmelerinyapıldığını biliyorum. Pazarlıklarsürüyor. Angelino gitti,Ndombele de yolcu… Fenerbahçe'ninmutlaka bir defansoyuncusuna ihtiyacı var. Çünkü Djikusavunmada tek kalıyor, partneri yok.Becao'nun dönüşü uzun sürecek gibiduruyor. Sarı-lacivertli takımın diğerbölgelerinde fazlasıyla oyuncu var. Hepsindende verim aldı.Çünkü Belçikalı oyuncu oynamadığıiçin mutlu olmadığını söylüyor.Hakim Ziyech marka bir oyuncu ama zihinsel olarak başarılara ve kupalara doymuş, Ajax'a gitmek istediğini duydum.Sadece top ayağına geldiğinde oynuyor. İz bıraktığı tek maç, Fenerbahçe derbisiydi. Çünkü önde iyi savunma yaparak ve doğru pozisyon alarak Ferdi'nin hücuma çıkmasına izin vermedi. Gerçek şu, bir oyuncu huzursuzsa ve mutlu değilse kalması için ısrar etmemek gerekir.Sergen Yalçın, Antalyaspor'a imza atarak Beşiktaş yönetimine şu mesajı yolladı:Sergen Yalçın'ın çok çabuk imza atması, Beşiktaş yönetimine de kapıları kapattığını gösteriyor.Ben Türk Milli Takımı'nın final oynayabilecek futbolculara sahip olduğuna inanıyorum. Çok umutluyumÖzellikle kişisel sporlarda gelişimimiz sürüyor, her branştan kahramanlar çıkarıyoruz. Dolu dolu geçecekAvrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi çok önemsiyorum. Çünkü Türk Milli Takımı, Almanya'daki turnuvada evindeymiş gibi oynayacak. Statlarda Türk seyircilerin sayısı rakip taraftarlardan fazla olacak.Bunun sinyallerini Berlin'de yüzde 90'ı Türk taraftarların tezahüratları altında Almanya ile oynanan hazırlık maçında verdiler ve müthiş bir galibiyet aldılar.Kadın voleybolcularımız Türkiye'ye çok büyük gurur yaşattı. Yenilmeden dünya şampiyonu oldu.Hatta futbolda da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı finallere yükselebileceğine inanıyorum.Türkiye'de Süper Lig zaten kendi rekabetinde yeterince heyecan veriyor.diye her maç izlenirken, Avrupa Şampiyonası'nda da beklentilerimiz çok yüksek. Bir anda başkalaşan, gelişen oyuncularımız var ve gururla izliyoruz onları.Biri bitecek, diğeri başlayacak.Öğle saatlerinden itibaren krizin farkındaydık. Hatta stada hareket etmeden önce iki kulübün de U19 takımlarını getirdiğini, maçta böyle bir hamle de olabileceğini düşünüyorduk. Bakan ve başkanların toplantısı sürerken, sosyal medya alevlendi. Bir anda herkes bizim diyeceklerimize odaklandı. Her türlü diplomasinin sürdüğü, her şeyin bir anda değişebileceği bir ortam yaşadık. Bilgiler üzerine yorum yapsak, yarım saat sonra "yalancı" çıkabilirdik. HepimizinO andaki öfkemizi dillendirsek, bu kez ateşe benzinle giden durumuna düşecektik.Bizim ne yaşadığımızı bilmiyorlar, tek taraflı değerlendiriyorlar. Ne diyelim; bunları da yaşamak varmış. Hayat ders vermeyi bitirmiyor.Süper Kupa günü saat 14.00'te Galatasaray'ın otelinin önünde Emre Kaplan ile maç önü röportajı yaptık. Takımları, oyun anlayışını ve kadro yapısını konuştuk. Ardından Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, takımının otelinde A Spor'a bir röportaj verdi. Sayın Koç maça Atatürk'ün ünlü sözü, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" pankartıyla çıkmak istediklerini ama otoriteler tarafından kabul görmediğini vurguladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de A Spor'a bağlanacaktı. Art arda gelen telefonlar sonrası Özbek bize bir pankart krizinden söz ederek, ilerleyen saatlerde bağlanacağını söyledi. Otele döndüğümüzde lobide,gibi fısıldaşmalar vardı. Sosyal medya bir anda yangına körükle gider hale gelmişti.Büyükekşi ile yönetimi, Özbek ile yöneticileri, Koç ile yöneticileri, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Suudi yetkililer arasında görüşmeler başladı. Bizsözleri arasında yayın yapıyorduk, otelde de diplomasi yaşanıyordu. Sonuçlanmamış bir toplantı öncesi olumsuz bir yorum yapamazdık. Çünkü yalancı durumuna düşebilirdik. Resmi açıklamayı beklememiz gerekirdi, yayıncı kuruluş kuralları gereği etik davranmamız gerekirdi.Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak benim gazetecilik çizgimdir. Bunu TV'de de hep söylerim. Bizim yaşadıklarımızı bilmeden olayları tek taraflı değerlendiren ve ağır hakaretler eden kişiler hakkında mahkeme sürecini başlattım. Linç kültürüyle yaşayan bu edepsizlere ve ahlak yoksunu kişilere son sözüm; "Atatürk kırmızı çizgimdir" olur.