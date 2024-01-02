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Giriş Tarihi: 2.1.2024

Solda sürpriz aday: Miguel Trauco

YUNUS EMRE SEL
Solda sürpriz aday: Miguel Trauco

San Jose ile sözleşmesi sona eren Perulu sol bek, Fırtına’nın gündemine geldi. Menajeri de görüşmeleri doğruladı

Takviye için kolları sıvayan Trabzonspor'da farklı mevkiler için arayışlar sürüyor. Son olarak ABD ekibi San Jose forması giyen ve sözleşmesi sona eren sol bek Miguel Trauco, Fırtına'nın radarına takıldı. 31 yaşındaki oyuncu daha önce Flamengo, Saint-Etienne gibi ekiplerde de boy gösterirken, geçtiğimiz sezon da bordomavililerin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Futbolcunun menajeri, Türkiye'den kendilerini daha önce isteyen bir takımla görüşme halinde olduklarını doğrulayarak, "Arabistan'dan da teklif aldık ama orası bizim için daha düşük bir ihtimal" açıklamasını yaptı.

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Solda sürpriz aday: Miguel Trauco
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