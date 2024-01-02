Solda sürpriz aday: Miguel Trauco

San Jose ile sözleşmesi sona eren Perulu sol bek, Fırtına’nın gündemine geldi. Menajeri de görüşmeleri doğruladı
Takviye için kolları sıvayan Trabzonspor'da farklı mevkiler için arayışlar sürüyor. Son olarak ABD ekibi San Jose forması giyen ve sözleşmesi sona eren sol bek Miguel Trauco, Fırtına'nın radarına takıldı. 31yaşındaki oyuncu daha önceFlamengo, Saint-Etienne gibiekiplerde de boy gösterirken,geçtiğimiz sezon da bordomavilileringündemine gelmişancak transfergerçekleşmemişti. Futbolcunun menajeri, Türkiye'den kendilerini daha önce isteyen bir takımla görüşme halinde olduklarını doğrulayarak, "Arabistan'dan da teklif aldıkama orası bizim için dahadüşük bir ihtimal" açıklamasını yaptı.