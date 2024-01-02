Solda sürpriz aday: Miguel Trauco

Takviye için kolları sıvayan Trabzonspor'da farklı mevkiler için arayışlar sürüyor. Son olarak ABD ekibi San Jose forması giyen ve sözleşmesi sona eren sol bek Miguel Trauco, Fırtına'nın radarına takıldı.Futbolcunun menajeri, Türkiye'den kendilerini daha önce isteyen bir takımla görüşme halinde olduklarını doğrulayarak,açıklamasını yaptı.