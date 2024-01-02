Son dakika Beşiktaş haberi: Genesio yoksa Lucescu var!

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi teknik direktör sorununun çözümü için kollar sıvandı. Bir süredir görüşülen Bruno Genesio'ya karar vermesi için bugüne kadar süre tanıyan Siyah-Beyazlılar, gelecek yanıta kilitlendi.



1.5+1 yıllık sözleşme üzerinden 3.5 milyon Euro maaş önerilen Fransız hoca, teklifi kabul ederse hemen İstanbul'a gelecek. Aksi durumda ise alternatifler üzerinden çalışma başlayacak. Sergen Yalçın'ın Antalyaspor ile anlaşması sonrası yeni teknik adamın yabancı olması kesinleşti. Genesio'nun arkasında listede ikinci isim ise Mircea Lucescu....

VİTOR PEREİRA'NIN ADI DA BEŞİKTAŞ'LA ANILIYOR

Boşta olan 78 yaşındaki çalıştırıcı ile ön görüşme yapıldı. Tecrübeli teknik direktörün geçiş sürecinde sezon sonuna kadar takımın başında yer alması, yazın ise oğlu Razvan Lucescu düşünülüyor. PAOK ile Yunanistan'da lider durumda bulunan 54 yaşındaki Razvan'ı şu an getirmek mümkün değil.



Baba Lucescu ile de fikir alışverişinde bulunulduğu ve Genesio'dan ret yanıtı gelirse bu plan üzerinden hareket edileceği öğrenildi. Bu arada iki gün içinde teknik adam konusu çözüme kavuşmazsa, Kasımpaşa sınavına da Serdar Topraktepe çıkacak. Vitor Pereira'nın adı çeşitli mecralarda geçse de yönetim henüz bu yönde bir girişimde bulunmuş değil.