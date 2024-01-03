Lig lig olalı böyle kıyım görmedi

Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olan teknik direktör istikrarsızlığı, bu sezon resmen tavan yaptı. Trendyol Süper Lig'de sadece 1 ay içinde Sivasspor'dagörevine veda ederken, ilk yarı sona ermeden 18 hocayla yol ayrımına gidildi. Ligimizde yaşanan bu kıyım, 17. haftalar itibariyle son 9 sezonun en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti.Bu sezon yalnızca Beşiktaş (Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay) birden fazla teknik adam gönderirken, diğer 15 takım birer isimle yolları ayırdı.Ayrıca bu sezon 3 teknik direktöriki farklı takımda görev yaptı.Bu sezon Beşiktaş'ta 7 lig maçına çıkan Şenol Güneş, 4 galibiyet-2 mağlubiyet almıştı.Hollandalı çalıştırıcı 14 haftalık Süper Lig kariyerinde 6 galibiyet- 5 beraberlik-3 yenilgi gördüSezona Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu, yola A.Gücü'nde devam ediyor.