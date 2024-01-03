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Giriş Tarihi: 3.1.2024

Lig lig olalı böyle kıyım görmedi

UĞUR ÇEM
Lig lig olalı böyle kıyım görmedi

17 haftada son 9 sezonun değişim rekoru kırıldı! 16 takımda 18 hoca giderken yalnızca Okan Buruk, İsmail Kartal, Volkan Demirel ve İlhan Palut başladıkları ekiplerde devam ediyor

Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olan teknik direktör istikrarsızlığı, bu sezon resmen tavan yaptı. Trendyol Süper Lig'de sadece 1 ay içinde Sivasspor'da Servet Çetin'in yanı sıra Nuri Şahin (Antalyaspor), Rıza Çalımbay (Beşiktaş), Alparslan Erdem (Karagümrük) ve Patrick Kluivert (Adana Demir) görevine veda ederken, ilk yarı sona ermeden 18 hocayla yol ayrımına gidildi. Ligimizde yaşanan bu kıyım, 17. haftalar itibariyle son 9 sezonun en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti. Bundan önce 2015-16 döneminde maksimum 16 çalıştırıcıya 'güle güle' denmişti.



BEŞİKTAŞ REKORA DOĞRU GİDİYOR!
Bu sezon yalnızca Beşiktaş (Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay) birden fazla teknik adam gönderirken, diğer 15 takım birer isimle yolları ayırdı. Başladıkları hocalarla devam eden sadece 4 kulüp kaldı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Galatasaray'da Okan Buruk, Rizespor'da İlhan Palut ve Hatayspor'da Volkan Demirel koltuklarında oturuyor. Ayrıca bu sezon 3 teknik direktör (Emre Belözoğlu, Çağdaş Atan, Fatih Tekke) iki farklı takımda görev yaptı.



ŞENOL GÜNEŞ
Bu sezon Beşiktaş'ta 7 lig maçına çıkan Şenol Güneş, 4 galibiyet-2 mağlubiyet almıştı.

PATRICK KLUIVERT
Hollandalı çalıştırıcı 14 haftalık Süper Lig kariyerinde 6 galibiyet- 5 beraberlik-3 yenilgi gördü

EMRE BELÖZOĞLU
Sezona Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu, yola A.Gücü'nde devam ediyor.

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Lig lig olalı böyle kıyım görmedi
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