Lig lig olalı böyle kıyım görmedi

Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olan teknik direktör istikrarsızlığı, bu sezon resmen tavan yaptı. Trendyol Süper Lig'de sadece 1 ay içinde Sivasspor'da Servet Çetin'in yanısıra Nuri Şahin (Antalyaspor), RızaÇalımbay (Beşiktaş), AlparslanErdem (Karagümrük) ve PatrickKluivert (Adana Demir) görevine veda ederken, ilk yarı sona ermeden 18 hocayla yol ayrımına gidildi. Ligimizde yaşanan bu kıyım, 17. haftalar itibariyle son 9 sezonun en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti. Bundan önce 2015-16 dönemindemaksimum 16 çalıştırıcıya'güle güle' denmişti.
BEŞİKTAŞ REKORA DOĞRU GİDİYOR!
Bu sezon yalnızca Beşiktaş (Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay) birden fazla teknik adam gönderirken, diğer 15 takım birer isimle yolları ayırdı. Başladıklarıhocalarla devam eden sadece4 kulüp kaldı. Fenerbahçe'de İsmailKartal, Galatasaray'da OkanBuruk, Rizespor'da İlhan Palut veHatayspor'da Volkan Demirel koltuklarındaoturuyor. Ayrıca bu sezon 3 teknik direktör (Emre Belözoğlu,Çağdaş Atan, Fatih Tekke) iki farklı takımda görev yaptı.
ŞENOL GÜNEŞ
Bu sezon Beşiktaş'ta 7 lig maçına çıkan Şenol Güneş, 4 galibiyet-2 mağlubiyet almıştı.
PATRICK KLUIVERT
Hollandalı çalıştırıcı 14 haftalık Süper Lig kariyerinde 6 galibiyet- 5 beraberlik-3 yenilgi gördü
EMRE BELÖZOĞLU
Sezona Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu, yola A.Gücü'nde devam ediyor.