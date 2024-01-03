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Giriş Tarihi: 3.1.2024 11:15

Mircea Lucescu, Fatih Terim karşısında oğlu Razvan'a güveniyor!

Mircea Lucescu, Fatih Terim karşısında oğlu Razvan’a güveniyor!

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'e, lider durumdaki PAOK'un başında bulunan oğlu Razvan Lucescu karşısında şans vermediğini söyledi.

Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'deki görevinden Kasım 2023'te istifa ettikten sonra başka bir takımla anlaşmayan Lucescu, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, son günlerde hakkında spor medyasında çeşitli transfer dedikoduları olduğunu belirterek, sezon ortasında takım çalıştırmaya sıcak bakmadığını belirtti.

İlk kez ailesi ve dostlarına bu kadar geniş bir vakit ayırdığını ifade eden 78 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Şu an Bükreş'te ailemin yanında keyifli zaman geçiriyorum, torunlarımı seviyorum. Bazı kulüplerin benimle teması oluyor. Tercihim sezon başında, haziranda bir kulüple anlaşmak. Sezon ortasında göreve gelmeye pek sıcak bakmıyorum." diye konuştu.

Lucescu, mental açıdan da şu an teknik direktörlüğe pek hazır hissetmediğini kaydederek,"Ukrayna'da son sezon çok sıkıntılı geçti. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, futbolu da olumsuz etkiledi. Bu süreçte psikolojik olarak da yara aldık. Futboldan kopmuş değilim ancak biraz daha kafamı dinlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"RAZVAN'IN TERİM'E KARŞI MAÇ KAYBEDECEĞİNİ SANMIYORUM"

Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesinin, Yunanistan Süper Ligi'ne heyecan getireceğini ifade eden Lucescu, PAOK'u çalıştıran oğlu Razvan'ın tıpkı kendisinin geçmişte yaptığı gibi Terim'e geçit vermeyeceğini iddia etti.

Razvan'ın Yunanistan'da takdir edilen, beğenilen bir teknik direktör olduğunu söyleyen Lucescu, "Fatih Terim'i Türkiye'de derbilerde mağlup ederek Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştım. Terim'in şimdi de rakibi oğlum Razvan Lucescu. Razvan'ın Terim'e karşı maç kaybedeceğini sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun davetlisi olarak Riyad'a Süper Kupa maçı için gittiğini ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle müsabakanın ertelendiği de hatırlatan Lucescu, "Süper Kupa maçı Türkiye dışında oynanmamalı. Bence Ankara'da olabilir, Antalya ve İzmir de final için uygun. Suudi Arabistan'da ertelenen maçta çok az seyirci vardı. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının tıklım tıklım dolduracağı bir statta final maçı yapılmalı." şeklinde görüş belirtti.

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Mircea Lucescu, Fatih Terim karşısında oğlu Razvan'a güveniyor!
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