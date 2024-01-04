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Giriş Tarihi: 4.1.2024 14:57

Fenerbahçe'de Becao düz koşulara başladı

DHA
Fenerbahçe’de Becao düz koşulara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 19'uncu haftasında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan Rodrigo Becao, düz koşulara başladı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-Lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 29 Ekim 2023 tarihinde oynadığı Pendikspor maçında sakatlanan ve hamstring grubunda tendonunun koptuğu açıklanan Rodrigo Becao'dan iyi haber geldi. Brezilyalı oyuncu sakatlığını atlatıp düz koşulara başladı. Öte yandan Miha Zajc'ta ise herhangi bir fıtık problemi olmadığı ve oyuncunun tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Becao düz koşulara başladı
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