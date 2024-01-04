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Giriş Tarihi: 4.1.2024 13:54

Murat Sancak, M'Baye Niang'a şok sözler! "Yalan söylüyorsun, uğurlar ola "

Murat Sancak, M’Baye Niang’a şok sözler! Yalan söylüyorsun, uğurlar ola

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, ödemelerini alamadığını öne süren Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a sosyal meyda üzerinden yapılan ödemeleri gösteren paylaşımla yanıt verdi.

Niang dün Fransız basınına yaptığı açıklamada "Beni zorlayan bazı ödeme sorunları var. Bazı gecikmeleri kabul edebilirsiniz ama bu dört aya kadar uzadı. Bir kısmını halletmiş olsalar bile bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Sancak ise sosyal medya hesabından Senegalli futbolcuya yanıt vererek "Yalan söylüyorsun, bir Euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. O yüzden gitmek istediğini söyleyince 'Bonservis getir, git' dedik. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz" paylaşımını yapmıştı.

Murat Sancak bugün ise M'Baye Niang'a yapılan ödemeleri gösteren bir tablo paylaştı.

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Murat Sancak, M'Baye Niang'a şok sözler! "Yalan söylüyorsun, uğurlar ola "
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