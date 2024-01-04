Murat Sancak, M'Baye Niang'a şok sözler! "Yalan söylüyorsun, uğurlar ola "

Niang dün Fransız basınına yaptığı açıklamada "Beni zorlayan bazı ödeme sorunları var. Bazı gecikmeleri kabul edebilirsiniz ama bu dört aya kadar uzadı. Bir kısmını halletmiş olsalar bile bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor" ifadelerini kullanmıştı.