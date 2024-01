Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: "Sağ bektek 4 oyuncumuz da sakat"

Alman teknik adam, kötü oynanan bir karşılaşmada alınan bir puanın iyi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TÜMOSAN Konyaspor maçına kazanmak için çıkmıştık, maçı kazanmak istemiştim ama rakibimiz için iyi bir gün ise güzel oynuyorsa, maç esnasında eğer kazanamayacağınızı hissediyorsanız tabii ki kötü oynanan karşılaşmadan bir puan almak iyidir. Önemli olan şu, oynayacağımız her karşılaşmadan puan almamız lazım. Bazen bir, bazen 3 puan. Üç puan alırsak çok iyi ama bulunduğumuz konum sebebiyle kesinlikle oynamış olduğumuz her maçtan puan veya puanlar çıkarmamız lazım. Tabii ki biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz."

- ÇAPA: "KİRALIK OYUNCULARIN DEVRE ARASINDA TAKIMA DÖNME ŞANSI YOK"

Fuat Çapa ise savunma oyuncusu Mickael Tırpan'ın eşinin 3 yıldır MS hastası olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Tırpan, eşinin rahatsızlığından dolayı kulüpten izin istemişti. O dönemde FIFA'nın transfer yasağının kaldırılması noktasında CAS avukatımızdan gelen olumlu haberler nedeniyle izin verilmiş, yerine transfer yapılacaktı ama iki dönem transfer yasağı geldi. Tırpan, bulunduğu mevkide güzel işler yaptı, orada alternatifimiz yok. Çünkü Nanu da Afrika Kupası nedeniyle milli takımına gitti. Aynı şekilde Kingsley Schindler milli takımına gitti. Zeki Yavru ameliyattan sonra ilk defa dün antrenmanın bir bölümüne katılabildi. Şu anda alternatifimiz yok ve Tırpan halen bizim sözleşmeli oyuncumuz. Kulübümüzün bulunmuş olduğu durum nedeniyle şu an göndermek gibi bir niyetimiz yok ancak eşinin tedavisi nedeniyle raporludur. 25'e yakın oyuncumuz kiralık ancak onların devre arasında takıma dönme şansı yok. O oyuncuların, kulüpleri ile sözleşmesi devam ediyor."

Sakat oyuncularının durumu hakkında da bilgi veren Çapa, Zeki Yavru ve Marc Bola'nın durumunun belirsiz olduğunu, Taylan Antalyalı'nın ise takımla idmanlara başladığını sözlerine ekledi.