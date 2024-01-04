Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: "Sağ bektek 4 oyuncumuz da sakat"

Bir ay içinde 7 maça çıkacaklarını anlatan Gisdol, "Bu karşılaşmalara çok iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Kadroyla alakalı herhangi bir belirsizlik yok, kadromuzda kimlerin olacağı netleşti. Afrika Kupası'na giden oyuncularımız, her takım gibi bizim için de problem. Bu dönemde çok akıllı olmamız lazım. Özellikle bu kısa zamanda peş peşe çok maç oynayacağız, ben ve diğer antrenörlerimizin çok akıllı olması lazım. Her oyuncuyu çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Corendon Alanyaspor maçından ders çıkarttıklarına işaret eden Gisdol, "Eminim bu bize iyi bir ders olacak. Sağ bek ve sol bek pozisyonunda sakat oyuncularımız var. Bu problemi en kısa sürede çözmemiz lazım. Açıkçası sağ bekte oynayabilecek 4 oyuncumuz varken, dördünün de sakat olması normal bir durum değil. Umuyorum bir daha böyle bir şey tekrar etmeyecek." ifadelerini kullandı.