SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Karşınızda Kartal’ın yeni hocası Giovanni van Bronchorst: Minimum maliyet, maksimum fayda

Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırabilecek özelliklere sahip bir teknik direktör olarak öne çıkıyor. Yaklaşık bir sezondur takım çalıştırmayan Hollandalı hoca, küçük maliyetlerle başarıyı yakalamasıyla ünlü. İşte 48 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktörlük kariyeri ve özellikleri:

1- Ronaldo Koeman ve Fred Rutten gibi usta iki hocanın yanında stajyerlik yaparak kariyerine başladı. Uzun süre yardımcı antrenörlük yaptığı Feyenoord'da 2015 yılında koltuğa oturdu.

2- Geçirdiği 4 sezonda 5 kupa kazanırken, Hollanda takımını 18 yıl sonra şampiyonluğa taşıyarak kahraman ilan edildi.

3- Feyenoord'da sağ kanat Steven Berghuis (44 gol-37 asist), ön libero Jens Toornstra (35 gol-36 asist) ve santrfor Nicolai Jörgensen'i (42 gol-22 asist) parlattı.

4- Hollanda macerasının ardından Çin Ligi'ne transfer oldu. Guangzhou City'de maç başına 1.22 puan ortalaması tutturarak başarısız olan Bronckhorst, 2021'de Rangers'ta kendine geldi.

5- Takımına İskoçya Kupası'nı kazandırırken aynı sezon Rangers'a 14 yıl sonra Avrupa Ligi'nde final oynatma başarısı gösterdi. Ancak Frankfurt'a penaltılarda boyun eğdiler.