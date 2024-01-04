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Giriş Tarihi: 4.1.2024 09:15

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Krunic tamam, sıra Milan'da

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Krunic tamam, sıra Milan’da

Fenerbahçe tecrübeli orta sahanın transferinde büyük aşama kaydetti. Boşnak oyuncu, vatandaşı Dzeko’nun devreye girmesiyle ikna edildi. Mario Branco ve Selahattin Baki ise Milan’ın istediği 4 milyon Euro’yu aşağı çekmek için masaya oturacak.

Fenerbahçe, Krunic'i sezon başında transfer etmek istemiş ancak maliyet engeline takılmıştı. Bosna Hersekli futbolcu, vatandaşı Edin Dzeko'nun devreye girmesinin ardından sarılacivertli kulübün teklifini kabul etti. Bu gelişmenin ardından gözler, 30 yaşındaki orta sahanın kulübü Milan'a çevrildi.

TAKIMINDAN AYRILMAK İSTİYOR
Önümüzdeki günlerde sportif direktör Mario Branco ve yönetici Selahattin Baki'nin, Milan'la masaya oturup anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. İtalyan kulübü, 2019 yılında Empoli'den 8.6 milyon Euro'ya aldığı Krunic'in fiyatını 4 milyon Euro olarak belirledi. Milan'da son 6 maçta hiç süre almayan oyuncunun, Serie A ekibinde mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği kaydedildi.

RADE KRUNIC KİMDİR?
Futbola Sutjeska Foca'da başlayan Krunic, İtalya'da Verona, Empoli ve Milan formalarını giydi. Ön libero ile merkez orta saha mevkilerinde görev yapan oyuncu, kariyeri boyunca toplam 314 maçta 23 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Bosna Hersek Milli Takımı'nda 32 maçta 4 gol kaydetti.

ZORUNLU ROTASYON
Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçında ilk 11'de zorunlu değişikliğe gidecek. Deneyimli hocanın, takımın en önemli isimlerinden biri olan Fred'in yokluğunda orta sahayı Miguel Crespo-İsmail Yüksek ikilisiyle oluşturması beklenirken bir diğer cezalı isim İrfan Can Kahveci'nin yerine de Cengiz Ünder'i sahaya süreceği öğrenildi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Krunic tamam, sıra Milan'da
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