SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Krunic tamam, sıra Milan’da

Fenerbahçe, Krunic'i sezon başında transfer etmek istemiş ancak maliyet engeline takılmıştı. Bosna Hersekli futbolcu, vatandaşı Edin Dzeko'nun devreye girmesinin ardından sarılacivertli kulübün teklifini kabul etti. Bu gelişmenin ardından gözler, 30 yaşındaki orta sahanın kulübü Milan'a çevrildi.

TAKIMINDAN AYRILMAK İSTİYOR

Önümüzdeki günlerde sportif direktör Mario Branco ve yönetici Selahattin Baki'nin, Milan'la masaya oturup anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. İtalyan kulübü, 2019 yılında Empoli'den 8.6 milyon Euro'ya aldığı Krunic'in fiyatını 4 milyon Euro olarak belirledi. Milan'da son 6 maçta hiç süre almayan oyuncunun, Serie A ekibinde mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği kaydedildi.